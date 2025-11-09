Atp Finals al via: chi gioca oggi e qual è il calendario

Prende il via oggi, domenica 9 novembre, l'attesissimo torneo delle Atp Finals all'Inalpi Arena di Torino: una settimana di tennis stellare con i migliori tennisti al mondo pronti a sfidarsi prima nelle gare dei due gironi e successivamente nelle semifinali e finale del prossimo fine settimana (sabato 15 e domenica 16).

Chi debutta oggi

La gara di apertura è il doppio tra la coppia formata da M. Granollers e H.Zeballos contro T. Pütz K.Krawietz ma l'attesa è tutta per il numero due del mondo, Carlos Alcaraz, che se la vedrà contro l'australiano Alex De Minaur (inizio ore 14), entrambi del gruppo Connors. Alle ore 18, invece, scenderà in campo il doppio italiano formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti al duo britannico composto da Julian Cash e Lloyd Glasspool (i numeri uno del mondo). In serata, invece, la prima gara del gruppo intitolato a Borg tra Alexander Zverev e l'americano Ben Shelton a partire dalle ore 20.30.

È questa l'anomalia di quest'anno: per la prima volta si disputano nello stesso giorno due gare di due gruppi diversi contrariamente alla tradizione. Gli organizzatori hanno scelto di far riposare Lorenzo Musetti reduce dalla finale delle scorse ore ad Atene e lo stesso discorso era stato ovviamente riservato a Novak Djokovic (l'altro finalista) il quale ha dato forfati per un infortunio muscolare.

L'attesa per Sinner e Musetti

Lunedì 10 novembre, invece, finalmente scenderà in campo Jannik Sinner, il numero uno del mondo, contro il canadese Felix Auger-Aliassime nella gara serale a partire dalle ore 20.30. Prima, alle ore 14.30, sarà la volta di Lorenzo Musetti contro l'americano Taylor Fritz: ricordiamo che i due azzurri del singolare si trovano in due gironi diversi proprio per la rinuncia di Djokovic.

Qual è il calendario

Gli organizzatori dovranno ancora rendere note la gare da martedì a venerdì quando, come avviene da oggi, si giocheranno due gare di doppio e due di singolare. È probabile che i tennisti, inseriti in gironi al meglio delle tre partite, possano giocare un giorno sì e l'altro no: dunque Sinner e Musetti potrebbero avere i loro prossimi incontri mercoledì 12 e venerdì 14 (per adesso si tratta soltanto di ipotesi). Chi si piazzerà ai primi due posti sabato 15 novembre affronterà le semifinali: il primo del girone di Connors contro il secondo classificato del girone d Borg e viceversa.

Il punteggio

Le Atp Finals fanno gola, oltre per il montepremi, anche per i punti che si possono conquistare in ottica ranking: la singola gara vinta nel nel round-robin vale

200 punti (fino a 600 punti in caso di tripletta), la vittoria in semifinale vale 400 punti mentre la vittoria in finale 500. Il tennista che dovesse vincere tutte le gare e concludere da imbattuto avrebbe ben 1.500 punti.