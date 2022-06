Emergenza culle vuote, ecco perché l'Italia è maglia nera in Europa

La denatalità è un problema sempre più crescente e preoccupante. L’Italia, ormai da anni, è fanalino di coda in Europa per nascite.

Nel 2020, infatti, il tasso di natalità si è fermato a 6,8 bambini ogni mille abitanti, il più basso dell'intero continente europeo dove la media è di 8,9 nascite ogni mille cittadini. Questo tema è stato al centro del dibattito sulla “funzione sociale e medica della fecondazione assistita di tipo eterologo”, indetto dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia. “L’Italia è maglia nera per quanto riguarda la natalità. Questo succede perché le donne, per problemi lavorativi o anche di salute, riescono sempre meno a fare figli in età feconda”, ha esordito il meloniano Edmondo Cirielli, questore della Camera, aprendo i lavori dell’evento. E ha aggiunto: “Mettere la scienza al loro servizio credo sia uno dei primi passi che noi uomini dello Stato dobbiamo proporre e incentivare, per questo servono programmi per sostenere la maternità”.