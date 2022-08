Emorragia M5s senza fine: anche Federica Dieni saluta Conte

La caduta del governo Conte e il no alla deroga al tetto dei due mandati. Questi due fattori hanno trasformato il M5s in una polveriera. Negli ultimi giorni sono stati registrati altri addii eccellenti: dal ministro Federico D’Incà all’ex capogruppo Davide Crippa, passando per Max Bugani (passato con Speranza). Ora, l’ennesima rottura: anche Federica Dieni saluta Giuseppi.

Oggi, pur con profondo rammarico, cristallizzo la mia decisione di lasciare il M5s” , l’annuncio della deputata e vicepresidente del Copasir. Giunta al secondo mandato, la politica calabrese ha puntato il dito contro Conte e ha spiegato che le decisioni prese dai vertici pentastellati non le appartengono più: “Erano ormai troppe le scelte non condivise a cui mi sono attenuta per mera disciplina di partito, ma che hanno determinato in me un profondo disagio interiore e uno scollamento rispetto ad un progetto in cui non posso riconoscermi” .

Federica Dieni ha sottolineato di non aver mai nascosto il suo disappunto sulle mosse del leader M5s, rivendicato le battaglie condotte a livello nazionale e locale. “Ho tentato, dall'interno del Movimento, di portare avanti un confronto costruttivo, ma ogni volta che ho intrapreso la via del dialogo ho trovato solo un muro” , il j’accuse della deputata.