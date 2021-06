Letta ci ricasca: "Serve la manodopera dei migranti. Pochi italiani"

Enrico Letta ci è ricascato. Il segretario del Partito democratico ospite di Porta a Porta non molla la presa sui migranti e spinge per accogliere nel Paese la "manovalanza". I giovani italiani disoccupati secondo lui non sono sufficienti per coprire il fabbisogno delle aziende. Quella di Enrico Letta è una visione completamente avulsa dalla realtà attuale del Paese, legata più che altro a questioni ideologiche piuttosto che pratiche e pragmatiche del Paese, in ginocchio a causa della pandemia e con un numero altissimo di disoccupati.

" C'è una questione molto importante: dobbiamo capire che in molti campi probabilmente c'è bisogno di manodopera che viene dall'immigrazione. Dobbiamo renderci conto che i giovani italiani sono pochissimi, troppo pochi rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo concepire il nostro futuro in modo diverso, con maggiore capacità di accoglienza e determinazione ", ha detto Enrico Letta. Le parole del segretario del Partito democratico hanno potenzialmente un peso enorme in ambito internazionale. La loro eco potrebbe spingere ulteriormente i migranti a lasciare i loro Paesi nella convinzione che, una volta giunti in Italia, troveranno lavoro.

Ma la realtà è completamente diversa. L'ondata di migranti che si sta preparando a sbarcare sulle coste italiane non troverà aziende pronte ad assumerli ma centri di accoglienza in cui le prospettive non sono così rosee come vengono dipinte. Le promesse ideologiche della sinistra portano i migranti a illudersi ma un Paese che non è in grado di sostenere i suoi cittadini non può accollarsi la responsabilità di altre persone. E non regge nemmeno il paragone che Enrico Letta ha fatto durante la registrazione di Porta a Porta, portando l'esempio delle politiche di integrazione della Germania.