"Entro la legislatura le autonomie e la riforma"

«Entro la fine legislatura penso a raggiungere più potere alle autonomie e elezione diretta del presidente della Repubblica» annuncia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI. E a proposito dei rapporti con i suoi alleati, Salvini ci tiene a ribadire il clima di collaborazione: «C'è stata competizione in campagna elettorale? Sì. C'è competizione al governo? No, la competizione lascia spazio alla determinazione e a un rapporto bello di fiducia e di battaglie comuni».

Allo stesso tempo, intervenuto all'evento «LombiardiAmo» per il lancio della campagna elettorale della Lega in Lombardia, per il presidente Attilio Fontana, ci tiene a ribadire quello che è il dna del partito: «La Lega non è Fratelli d'Italia, abbiamo radici diverse e non abbiamo un destino comune. Noi la differenza la facciamo sui territori. La Lega - ha aggiunto - deve unire tradizioni e innovazione, ma siamo orgogliosi di quello che siamo» come a indicare le linee guida dell'azione di governo. Ad ogni modo «siamo al governo da 56 giorni - ha concluso - ma mi sembrano cinque anni». Ricapitolando i risultati già portati a casa: dal Codice degli appalti «che dimezza le garanzie chieste alle imprese per partecipare, dimezza la soglia per accedere alla revisione dei prezzi, taglia pesantemente i tempi di burocrazia, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici alle valutazioni archeologiche e paesaggistiche», ai 20 miliardi per aiutare famiglie con stipendi e pensioni più bassi a pagare bollette di luce e gas alle 24 infrastrutture Anas, per un importo totale di 4 miliardi «bloccate da tempo per problemi di copertura e progettazioni».

Così mercoledì si terrà un incontro al MIT con i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione «per intervenire sul Codice della Strada: via la patente a vita a chi uccide drogato o ubriaco al volante» annuncia.