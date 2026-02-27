Epstein, la Clinton: "Mai incontrato". Le foto di Hawking

La vicenda Epstein è ormai una partita forsennata nella quale Repubblicani e Democratici, attingendo dallo sterminato archivio pubblicato dal dipartimento di Giustizia e scandagliato quotidianamente dai media di mezzo mondo, cercano ognuno la "pistola fumante" che metta definitivamente ko l'avversario politico. Per i Democratici, il bersaglio grosso è Donald Trump. Per i Repubblicani, il target privilegiato in questo momento è l'ex coppia presidenziale dei Clinton, costretti loro malgrado a testimoniare sotto giuramento davanti alla commissione di Vigilanza della Camera (controllata dai Repubblicani), pena un procedimento penale per oltraggio al Congresso e perfino il carcere.

Troppe volte il nome dell'ex presidente (e il volto, come testimoniano le foto), compare negli "Epstein Files": decine di incontri, anche alla Casa Bianca, donazioni del finanziere, perfino l'invito al matrimonio della figlia Chelsea per l'ex complice di Epstein, Ghislaine Maxwell, che sta scontando 20 anni in un carcere federale in Texas. Entrambi avevano chiesto un'audizione pubblica. Tatticamente, il presidente repubblicano della Camera, James Comer, gliel'ha negata, concedendo però che la testimonianza a porte chiuse si svolgesse a Chappaqua, nello Stato di New York, dove i Clinton risiedono. Ieri è stato il turno di Hillary, oggi toccherà a Bill. La testimonianza dell'ex first lady e segretaria di Stato (e avversaria di Trump nel 2016) era stata preceduta dallo scoop della rete radiofonica Npr, poi confermato dal New York Times e dalla Cnn. Secondo queste testate, nelle oltre tre milioni di pagine di documenti su Epstein pubblicati a gennaio sono assenti alcuni materiali relativi a una donna che nel 2019 aveva denunciato di essere stata violentata da Trump e da Epstein negli anni '80, quando era minorenne. Un bell'assist per la Clinton, che nella sua dichiarazione iniziale davanti alla commissione ha non solo affermato, com'era prevedibile, di "non avere mai incontrato Epstein e di non avere idea dei suoi crimini". Ma ha anche rilanciato: "Una commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi. Dovrebbero chiedere al presidente di spiegare perché il suo nome compaia centinaia di migliaia di volte. Chi stanno coprendo?". La Clinton ha poi chiesto che venga interrogato anche Elon Musk, il cui nome pure compare negli archivi. Oggettivamente, l'accusa dell'ex first lady non è infondata e lo conferma l'imbarazzo del dipartimento di Giustizia, che ha promesso di riesaminare e rendere pubblici tutti i documenti ancora censurati, come prevede la legge bipartisan votata dal Congresso, salvo poche eccezioni.

In attesa dello "scacco matto" definitivo dell'una o dell'altra parte, sulla scacchiera della vicenda Epstein continuano a cadere pedine e pezzi pregiati. In Europa, come in America. Tra gli ultimi, in ordine di tempo, l'ex segretario al Tesoro Usa (con Clinton) ed ex rettore di Harward Lawrence Summers, che ha lasciato definitivamente l'università dell'Ivy League. E il presidente e ceo del World Economic Forum di Davos Borge Brende: dai file erano emerse sue cene di lavoro con Epstein e ripetute comunicazioni col finanziere tramite email e sms. Non è invece del tutto chiara la vicenda dell'ex premier laburista norvegese Thorbjorn Jagland, che avrebbe tentato il suicidio nei giorni scorsi dopo essere stato incriminato in patria per gravi accuse di corruzione legate ai suoi rapporti con Epstein.

Dalla library messa a disposizione del pubblico dal dipartimento di Giustizia è anche spuntata una foto che ritrae il fisico Stephen Hawking, scomparso nel 2018.

La "star dei Buchi Neri", affetto da Sla, compare a bordo piscina dell'hotel Ritz sull'isola caraibica di St. Thomas, in occasione di un simposio scientifico al quale aveva partecipato anche Epstein, circondato da due avvenenti "assistenti" in bikini.