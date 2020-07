Epstein, il tesoro proibito di madame Maxwell fa tremare gli amici vip

Ghislaine Maxwell possiede i video e i nastri degli incontri sessuali avvenuti nelle dimore di Epstein. A rivelarlo al tabloid inglese Daily Mail, è un amico dell'ex fidanzata del miliardario pedofilo, arrestata sabato mattina dall'FBI nel suo ultimo nascondiglio americano. La donna, che è ritenuta la procacciatrice delle decine di minorenni di cui Epstein e i suoi amici influenti hanno abusato per anni, si trova ora nel carcere federale di Brooklyn, in attesa di apparire in un'udienza in video venerdì.

I suoi legali - tra i quali figura l'ex procuratore che riuscì ad arrestare il re della droga El Chapo - hanno già garantito la massima collaborazione da parte della propria assistita con le autorità.

Ed è proprio per questo che sono in molti a tremare, in queste ore, a partire dal Principe Andrea, amico della Maxwell da 40 anni e presentato da lei a Epstein. Il secondogenito della Regina era già stato accusato da Virginia Giuffrè, una delle vittime del miliardario, di aver avuto rapporti sessuali con quest'ultima quando aveva praticamente l'età delle sue figlie. Il Principe ha sempre negato, ma la pubblica accusa ritiene che la sua testimonianza possa essere fondamentale per il caso e insiste per ascoltarlo. Lui nicchia, ma la sua amica del bel mondo potrebbe tirarlo in ballo senza troppi complimenti. Nei giorni scorsi una fonte vicina ad entrambi aveva dichiarato che Maxwell non dirà mai nulla che possa danneggiare Andrea o la Famiglia Reale. Ma i potenti della Terra che la coppia frequentava sono innumerevoli. Gente come i Kennedy, i Clinton e lo stesso Trump. In realtà la «madame» britannica sa già benissimo come giocare le sue carte e non c'è dubbio che tenterà di usarle come lasciapassare per uscire dalla galera in cui l'hanno rinchiusa. I videotape di cui parla la fonte del Mail, ipotesi per nulla improbabile, potrebbero venire usati come moneta di scambio, se le autorità vorranno trattare. «Ghislaine è sempre stata una molto astuta - ha spiegato la fonte rimasta anonima - ha in mano dei video e dei nastri delle violenze consumatesi in quegli anni, costituivano una sorta di lasciapassare. Una non sta tanto tempo con uno come Epstein senza costruirsi un'assicurazione sulla vita nel caso le cose vadano male».E per Maxwell, da quando l'ex compagno era stato arrestato la vita era già cambiata. Anche se per lei il mandato di arresto non era scattato subito, da tempo aveva assoldato una squadra di ex militari della SAS per farsi proteggere dopo aver ricevuto molte minacce di morte, dopo che lo scandalo era scoppiato.

Viveva in fuga, nel terrore di venir uccisa da qualcuno, raccontano le stesse fonti. E figuriamoci se ora non è disposta a fare qualsiasi cosa, pur di uscire da un carcere dove per le detenute riuscire ad aggredirla è già diventato un punto d'onore. Si sa che i carcerati non sono mai stati teneri con chi è accusato di crimini contro donne e minori. Non si sa ancora se Maxwell si trovi in una cella da sola oppure se le hanno dato una compagna. Ma è certo che per una come lei, abituata a vivere nelle dimore del jet set, ritrovarsi a contare i passi in un buco di 10 metri per 12 è un bel cambiamento.

Le autorità tuttavia non vogliono rischiare che Ghislaine faccia la fine di Epstein e muoia prima di aver vuotato il sacco, per cui hanno preso tutti le misure del caso per proteggerla. Almeno fino a quando non avrà detto quello che vogliono sentire.