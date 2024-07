EQA, la tecnologica alternativa elettrica della Casa di Stoccarda

Ascolta ora 00:00 00:00

Al fianco della Mercedes-Benz GLA corre con forza e vigore la versione 100% elettrica, nome in codice EQA. Il costruttore tedesco, rispettando la sua strategia pacificatrice in grado di mettere in comunicazione il mondo delle endotermiche con quello delle elettriche, continua a offrire modelli e alternative per tutti i tipi di clienti inserendo sul mercato questa carismatica BEV (Battery Electric Vehicle) che garantisce molteplici soluzioni per emergere e conquistare la reticenza anche di coloro che non vedono di buon occhio il mondo alla spina.

Il SUV compatto a zero emissioni di CO2 allo scarico è una garanzia di qualità, comfort e modernità. Nel 2023 sono state 1.091 le unità immatricolate, ma la speranza e l'obiettivo dei vertici di Stoccarda è quello di far crescere questo già importante numero.

Anche se non esiste una formula magica per ottenere matematicamente successo, ci sono tuttavia degli ingredienti che possono considerarsi irresistibili per spiccare nel mare magnum del mercato e per fronteggiare al meglio un'aspra concorrenza.

La nuova Mercedes-Benz EQA spicca infatti per la sua estetica ricercata e raffinata. Posando l'occhio su di lei non si può fare a meno di notare la superficie nera al posto della mascherina con Star pattern, mentre dentro all'abitacolo ci si può perdere dietro alle chicche tecnologiche e avanguardistiche di cui dispone.

Bello ed efficace il nuovo sistema di infotainment MBUX da 10,25'', così come il volante multifunzione dal taglio rinnovato e il Dolby Atmos capace di cullare i passeggeri come un'amabile mamma.

Il powertrain elettrico invece può essere declinato in più varianti di potenza, da 190 a 292 CV, mentre la batteria può andare da un minimo di 66,5 kWh a un massimo di 70,5 kWh.

In quest'ultimo caso l'autonomia complessiva arriva a toccare quota 560 chilometri (ciclo WLTP), che rende la GLA una vettura da sfruttare non soltanto in ambito cittadino, ma anche per qualche viaggio verso mete lontane.

Il comfort è a cinque stelle, come impone la lunga storia di questo glorioso marchio. La trazione, invece, può essere a due o quattro ruote motrici.

Infine, la nuova Mercedes-Benz EQA può essere scelta in ben sette allestimenti diversi con un costo di partenza di 56.630 euro per la 250+ Progressive.

Il brillante SUV elettrico è attualmente oggetto di una promozione nella sua declinazione 250 e nell'allestimento Advanced, che prevede un anticipo di 5.

673 euro seguiti da 36 canoni da 606 euro per poterla parcheggiare serenamente in garage.

Un'offerta di leasing esclusiva per EQA che potrebbe stregare molti automobilisti che sono tuttora alla caccia di un'auto intelligente, sofisticata ma anche attenta all'ambiente.