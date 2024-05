"Escalation russa, pronti all'atomica"

Il 18 maggio di ottant'anni fa si concluse con la vittoria degli alleati la Battaglia di Monte Cassino segnando un punto di svolta nella seconda guerra mondiale. In quella battaglia svolsero un ruolo fondamentale i soldati polacchi e ogni anno viene ricordato il loro sacrificio in una cerimonia a cui domani parteciperanno anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo polacco Andrzej Duda in visita ufficiale in Italia. Il Giornale lo ha intervistato in esclusiva.

Presidente Duda, lei sarà in Italia oggi e domani per incontrare Sergio Mattarella, qual è lo stato delle relazioni tra Italia e Polonia oggi?

«L'Italia è uno dei nostri principali partner europei e un importante alleato. Anche se ci separano chilometri, condividiamo priorità simili, come le sfide. Ci sono l'aggressione russa in Ucraina, la crisi migratoria, la sicurezza nell'ambito Nato. Sono lieto che insieme al presidente Mattarella renderemo omaggio ai soldati polacchi, che sono i nostri eroi comuni, e onoreremo la memoria dei caduti al cimitero di Montecassino».

Come giudica l'operato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del governo conservatore italiano?

«Non è mio ruolo commentare gli affari interni della scena politica italiana ma con il Premier Giorgia Meloni abbiamo in comune l'affezione ai valori conservatori e una visione condivisa su diversi argomenti, come la sicurezza dell'Europa. Un altro problema reale che colpisce invece in maniera pesante l'Italia è l'immigrazione illegale di massa, che considero anche un problema serio per l'Europa. Il governo italiano si batte per la centralità del suo Stato. È un approccio alla politica che mi è molto caro».

La scorsa settimana la Commissione europea ha chiuso la procedura di infrazione sullo stato di diritto in Polonia. Pensa sia stata politicamente motivata contro il precedente governo di Morawiecki?

«Credo che in questo momento, alla vigilia delle elezioni europee, sia una decisione puramente politica. Mi rammarico per questo approccio dell'élite dell'Ue. Il governo polacco della Destra Unita, dopo il 2015, ha attuato riforme che sono consentite dai trattati europei. La Polonia era ed è uno Stato democratico di diritto. La questione della rule of law è stata strumentalizzata politicamente per contrastare il governo conservatore polacco. Come Presidente della Polonia, fin dal primo giorno sono il guardiano della Costituzione e posso assicurare che la democrazia in Polonia è stata e continua ad essere in ottima condizione».

Tra poche settimane ci saranno elezioni europee, pensa che sia possibile una nuova maggioranza di centro-destra nel Parlamento europeo sul «modello italiano»?

«L'Europa si trova oggi di fronte a una scelta: tornare alle proprie radici, a un'Europa delle Patrie in cui ogni Stato membro mantiene la propria soggettività, oppure orientarsi verso la federalizzazione e cedere il potere reale alle istituzioni dell'Ue. Io sono a favore del primo modello. Le elezioni europee risponderanno alle domande sulla direzione in cui si svilupperà l'Ue. Al momento è difficile valutare quali saranno le possibilità di coalizione delle varie fazioni del Parlamento europeo. Forse è giunto il momento di rompere il duopolio di lunga data».

Qualche giorno fa ha annunciato che la Polonia è «pronta» ad accettare armi nucleari sul suo territorio «per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato», pensa che ci sia un rischio reale di escalation sul confine orientale che coinvolga anche i paesi Nato?

«La Russia è oggi la più grande minaccia non solo per la Polonia, ma per l'intera Europa. Da molto tempo mettiamo in guardia sui gravi rischi legati alle sue azioni. Con la sua guerra offensiva contro l'Ucraina, la Russia è passata all'economia di guerra, compie provocazioni contro i Paesi della Nato e viola un trattato dopo l'altro. È la Russia che sta militarizzando il distretto di Königsberg, è la Russia che sta ricollocando armi nucleari sul territorio della Bielorussia. Credo che sia chiaro chi sta attuando qui una politica di escalation. Non sono state ancora prese decisioni sull'adesione al programma Nuclear Sharing, ma dichiariamo la nostra disponibilità».

Un mese fa lei ha incontrato Donald Trump; secondo il presidente lituano Gitanas Nauseda lei è riuscito a influenzare Trump dal momento che il Congresso ha approvato un pacchetto di aiuti all'Ucraina, cosa si aspetta dalle elezioni americane di novembre?

«I rapporti con gli Stati Uniti sono strategici per la Polonia, a prescindere da chi sia al potere. Per questo, a marzo ho incontrato il Presidente Joe Biden e un mese dopo l'ex Presidente Donald Trump, con il quale ho un rapporto di amicizia. Colgo l'occasione di tali incontri per lanciare l'appello affinché nel contesto del vertice Nato di luglio prossimo venga presa in considerazione la mia iniziativa di alzare il livello di spesa per la difesa dal 2 al 3 percento del Pil in tutti i Paesi dell'Alleanza. La Polonia spende più del 4 percento del Pil. Incoraggio gli altri a fare lo stesso.

Apprezziamo anche il crescente impegno dell'Italia negli investimenti in armamenti, lo consideriamo un approccio ragionevole e necessario».