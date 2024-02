Un escursionista italiano scivola e muore in Francia

Ancora una tragedia della montagna dopo quella di domenica scorsa nel bresciano. Un altro escursionista italiano è morto, questa volta in Francia, in un incidente a Larche, nell'Ubaye francese, poco oltre il Colle della Maddalena, dove si va in Alta Provenza.

La vittima è Paolo Roasio, 52 anni, di Verzuolo, in provincia di Cuneo. Lavorava all'Alstom Ferroviaria di Savigliano, oltre ad essere un appassionato di fumetti. A dare notizia del tragico incidente sui social è stato infatti il Corriere di Savigliano, il settimanale locale per il quale Roasio faceva il vignettista da oltre vent'anni. È lui «la vittima del drammatico incidente accaduto nelle prime ore del pomeriggio di sabato 3 febbrai nella vallata dell'Ubayette, in Francia, dopo il colle della Maddalena - si legge sui social - Paolo è morto dopo una caduta di oltre 300 metri, mentre con un gruppo di amici stava compiendo un'escursione sci-alpinistica verso la Tête de Fer. Una cornice di neve ha ceduto, Paolo è scivolato».

L'escursionista era in compagnia di altri scialpinisti come lui. Erano a circa 2mila metri di quota, verso la Tete de Fer, quando improvvisamente ha ceduto una cornice di neve su cui Roasio stava camminando, facendolo precipitare per oltre 300 metri. Nonostante i soccorsi dei compagni di escursione siano stati immediati, così come l'allarme alle unità di soccorso francesi, i tentativi di salvargli la vita sono stati vani.

La caduta è stata fatale. Al momento restano da definire le modalità di rientro della salma e la data dei funerali.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti di montagna, anche con esiti fatali. Martedì scorso era stato trovato morto in un canalone nel bresciano un altro escursionista, Fabio Ferrari, di 55 anni, del quale non si avevano più notizie dalla domenica precedente. Prima di lui altri due appassionati di montagna avevano perso la vita sempre in provincia di Brescia. Giovedì, invece, un altro escursionista trentino di 69 anni è morto dopo essere scivolato per oltre 200 metri in un canalone durante la discesa dalla cima Telegrafo sul Monte Baldo, in località Novezzina in provincia di Verona.