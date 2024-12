Esplode una palazzina all'Aia: "Forse 20 morti". Il giallo dell'auto

Ascolta ora 00:00 00:00

È di almeno quattro morti ma potrebbe essere assai più alto il bilancio di un'esplosione avvenuta ieri di primissima mattina in una palazzina dell'Aja, sede del governo e del parlamento dei Paesi Bassi. Non è ancora chiara la causa dell'esplosione ma nel corso delle ore ieri si è fatta strada l'ipotesi del gesto doloso. Una automobile sarebbe stata vista allontanarsi dal luogo dello scoppio a tutta velocità poco prima dello scoppio e la polizia su X ha scritto un post per cercare testimoni. Si ignora quale sia la marca dell'auto e non ci sono dettagli su chi ci fosse a bordo.

L'esplosione è avvenuta poco dopo le 6,15 in un edificio di tre piani nel quartiere di Tarwekamp, che si è letteralmente sbriciolato in alcune sue parti. I vigili del fuoco sono subito accorsi e si sono dedicati inizialmente allo spegnimento dell'incendio provocato dall'esplosione. Poi si sono dedicati alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Un'operazione lunga e delicata. Non si sa quante siano le persone seppellite. Il sito del quotidiano De Telegraaf ha inizialmente parlato di «una ventina di vittime» senza specificare se indicasse solo i morti o anche i feriti. Poi il conto si è assestato su un morto e su un numero imprecisato di dispersi. Il sito di informazioni locali Regio15 ha riferito che i servizi di emergenza hanno emesso il cosiddetto «Codice 20» che significa che si aspettano più di 20 vittime e anche per questo sul luogo dell'esplosione sono giunte ambulanzeanche da Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden e Zuid-Holland Zuid. Unità dei vigili del fuoco sono state schierate dalle caserme di Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Wateringen, Honselersdijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer e De Lier. Quattro le unità cinofile impegnate nelle ricerche, mentre il municipio ha incoraggiato i cittadini della zona a chiudere finestre e porte e a spegnere la ventilazione a causa della grande quantità di fumo.

Il premier olandese Dick Schoof si è detto «sconvolto dalle terribili immagini dell'appartamento crollato all'Aia». «Il mio pensiero - ha scritto su X - va alle vittime, a tutte le altre persone coinvolte e ai servizi di emergenza che stanno lavorando sul posto». Il capo del governo ha aggiunto di essere in contatto con il sindaco dell'Aja, Jan van Zanen e di avergli offerto «tutto l'aiuto necessario». Ed è proprio van Zanen ad aver parlato di un solo morto dopo che quattro persone erano state estratte vive dai soccorritori. I regnanti, Guglielmo Alessandro e Maxima, hanno espresso la loro solidarietà con le persone coinvolte nell'esplosione.

«I nostri pensieri vanno alle persone colpite», si legge in un post della casa reale su X, «Siamo solidali con tutti coloro che sono stati colpiti personalmente o che temono la sorte dei loro cari. I nostri cuori sono rivolti a loro e ai servizi di emergenza che sono pienamente impegnati nell'opera di salvataggio».