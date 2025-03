Esplode palazzina di un b&b, ferito un turista. Fino a pochi giorni prima ci viveva Saviano

Ascolta ora 00:00 00:00

A Roma una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nel quartiere Monteverde, tra via Vitellia e via Pio Foà. Fortunatamente non c'è stato nessun morto. Nella zona sono subito accorsi i soccorritori: carabinieri, 118 e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.

Sotto le macerie della palazzina, che hanno sepolto alcune auto parcheggiate, era rimasto anche un uomo che è stato estratto vivo dai soccorritori, e non ci sono altre persone coinvolte. Secondo le testimonianze dei presenti, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato «come se fosse una bomba», e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas. L'uomo estratto dalle macerie è un cinquantenne di origine scozzese, Grant Paterson, immediatamente trasportato dal 118 in codice rosso al Sant'Eugenio. Secondo fonti mediche, ha riportato traumi alle gambe e ustioni sul 70% del corpo, e le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giorno prima aveva postato uno scatto che lo ritrae davanti alla fontana di Trevi. Sul suo profilo una carrellata di immagini delle bellezze della Capitale, dove era arrivato meno di una settimana fa. «Questa dovrebbe essere una buona settimana - scriveva qualche giorno fa - se non vengo ucciso in qualche modo. Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno».

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, il primo piano della palazzina era adibito a b&b per il quale risulta la comunicazione al Comune.

Sono in corso verifiche sulla regolarità in materia di antinfortunistica, come l'antincendio, e l'agibilità degli appartamenti limitrofi. Il pm ha disposto il sequestro della palazzina interessata.

La palazzina, al civico 43 di via Vitellia, è la stessa in cui abitava, fino a pochi giorni prima, Roberto Saviano. Lo scrittore è stato sommerso di telefonate e messaggi di persone che gli chiedevano, preoccupate, «Come stai? Tutto bene?». Un'apprensione generale che lo ha indotto a specificare in una storia Instagram che non vive più lì, in quella palazzina. «Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere» aggiunge poi.

«Siamo fortunatamente riusciti a estrarre vivo uno degli occupanti, non abbiamo testimonianze che ci siano altre persone però abbiamo fatto delle ricerche anche con i gruppi cinofili» ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco Adriano De Acutis.

Per ragioni sicurezza, alcuni abitanti delle palazzine adiacenti sono stati temporaneamente evacuati durante i rilievi.

Sul luogo è anche arrivato il sindaco Roberto Gualtieri: «È stato uno scoppio molto forte, è stato danneggiato anche il muro di Villa Pamphilj» a causa delle macerie esplose.