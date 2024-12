Esplode una villa: due vittime. Marito e moglie tra le macerie

Ascolta ora 00:00 00:00

Erano appena rientrati da una cena con amici, quando la villetta in cui vivevano nel cuore della Garfagnana, in provincia di Lucca, è letteralmente saltata in aria uccidendo le due persone che si trovavano all'interno. L'esplosione che ha distrutto la casa nella frazione di Sassi, nel Comune di Molazzana, si è verificata intorno alla mezzanotte di sabato ed è costata la vita al proprietario, il 69enne Seetoh Kwok Meng, originario di Singapore, mentre non è ancora stato recuperato il corpo della moglie Chang Kai En, 52, originaria di Taiwan.

L'allarme nella zona è scattato qualche minuto dopo la mezzanotte, quando il boato udito a chilometri di distanza ha svegliato di soprassalto i pochi residenti nella zona, che hanno notato la colonna di fumo alzarsi dal buio della notte. I due proprietari sono stati subito dati per dispersi e per tutta la notte i soccorritori hanno cercato qualcuno tra le macerie, ma solo nella tarda mattinata di ieri è stato rinvenuto il cadavere del 69enne. Una ventina di persone tra vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino hanno lavorato tutta la notte per recuperare i resti della donna, che con tutta probabilità è rimasta vittima dell'esplosione e del conseguente crollo dell'abitazione. Le speranze di ritrovarla in vita sono appese a un filo sottile.

Nelle operazioni di ricerca sono stati impegnata anche il nucleo cinofili e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto: i droni, in particolare, sono stati usati per avere una visione dall'alto: la casa - situata in una zona isolata, fuori dal paesino è stata infatti sventrata. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, a causare la tragedia sarebbe stata una fuga di gas, anche se il bombolone esterno risulta intatto. Una volta che i pompieri hanno domato le fiamme, i soccorritori hanno iniziato a rimuovere le macerie con le mani. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Molazzana, Andrea Talani. La villetta era stata acquistata alcuni anni fa dalla coppia: Seetoh Kwok Meng era un manager della Subaru e si occupava delle vendite sui mercati asiatici. Cinque anni fa si era innamorato della zona dopo una vacanza e aveva deciso di acquistare la villetta, piuttosto isolata, e per questo motivo l'esplosione non ha coinvolto altri edifici né prodotto danni a strutture adiacenti. Da quanto risulta, le vittime erano da poco rientrate in casa dopo una cena con amici.

È la seconda tragedia in pochi giorni a colpire la Toscana: giovedì una famiglia - padre, madre e figlio - è stata uccisa dal monossido di carbonio a causa di una caldaia difettosa a San Felice a Ema, alle porte di Firenze, mentre la figlia di 6 anni è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer. Sempre ieri, inoltre, un'esplosione si è verificata in un cascinale a Casalbaroncolo, frazione rurale del comune di Parma. Tre persone sono state ricoverate all'ospedale Maggiore: uomo di 65 anni della Costa d'Avorio e due ragazzi di 28 anni e 25 anni.

Tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso, dove restano sotto osservazione anche se non sono in pericolo di vita: il 28enne è in codice rosso, gli altri due in codice arancione. Nello stabile di campagna vivevano quattro persone: la deflagrazione, seguita dal crollo dell'abitazione, è avvenuta con tutta probabilità a causa di una fuga di Gpl.