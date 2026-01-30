Evento skinhead alla Camera. No di Fontana, ma si farà

Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana è intervenuto su una conferenza stampa prevista per oggi a Montecitorio, quella sulla "Remigrazione". Netta la terza carica dello Stato: "Ritengo inopportuna la conferenza stampa. Spero che il deputato ci ripensi". E ancora: "Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa e in precedenti legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti". Domenico Furgiuele, deputato eletto nella liste della Lega e organizzatore dell'evento di oggi, ha subito preso posizione: "Il presidente della Camera fa il suo mestiere, non mi ha mai fatto sconti, è mio amico e, in passato, mi ha anche dato dei giorni di sospensione. Ribadisco che questa è una mia iniziativa: quella di ascoltare dei cittadini". La conferenza, insomma, resta in agenda. "Non mi piegherò a un centrosinistra che si riempie la bocca di democrazia salvo poi spaventarsi di fronte alle iniziative dei cittadini", ha aggiunto Furgiuele. L'evento, molto discusso sotto il profilo politico-mediatico, prevede la partecipazione di Casapound e la presentazione di una proposta di legge. Tra coloro che prenderanno parte all'iniziativa, anche Luca Marsella, portavoce di Casapound, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, leader di "Brescia ai bresciani" e Salvatore Ferrara, della "Rete dei patrioti". Il tema posto, manco a dirlo, sarà la necessità di una stretta sulla gestione dei fenomeni migratori, con il proposito di dare vita alla "remigrazione".

La capogruppo del Partito democratico Chiara Braga, polemizzando come il resto della minoranza, ha domandato al capogruppo leghista Riccardo Molinari di prendere provvedimenti: "Convinca il deputato del suo gruppo a fare un passo indietro e impedisca questa grave offesa alle istituzioni. Sarebbe un grave precedente che il gruppo della Lega non dovrebbe sottovalutare: il Parlamento non può diventare una tribuna per ideologie fondate sull'odio e sulla violenza", ha dichiarato.