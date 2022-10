"Ex picchiatori, filonazisti...". La showgirl choc contro La Russa e Fontana

La schiera degli pseudo vip che in questi giorni si è scagliata contro la democratica elezione dei presidenti di Camera e Senato si ingrossa con l'ingresso di Alessandra Casella. Attrice e conduttrice attiva tra gli anni Novanta e i primi Duemila, ora è particolarmente produttiva sui social, dove disquisisce spesso di politica e di letteratura con la sua community. Ma dopo l'arrivo di Ignazio La Russa al Senato e di Lorenzo Fontana alla Camera, Alessandra Casella si è lasciata andare a un tweet ben poco democratico, che va ad alimentare quell'odio e quella violenza contro il centrodestra di cui si stanno vedendo i risultati.

Ex picchiatori, nostalgici del Duce, filonazisti e filoputiniani nei due più importanti ruoli di Camera e Senato. Come abbiamo potuto permettere una cosa simile? Il mondo sta ribaltando i valori, come un secolo fa. E noi lì a guardare, conniventi anche all'opposizione. — Alessandra Casella (@Casellabooksweb) October 14, 2022

" Ex picchiatori, nostalgici del Duce, filonazisti e filoputiniani nei due più importanti ruoli di Camera e Senato. Come abbiamo potuto permettere una cosa simile? ", si chiede Alessandra Casella, dimenticandosi totalmente che l'Italia è una democrazia basata sul voto popolare. E nonostante in Italia il voto non sia un esercizio così consueto, il 25 settembre i cittadini sono stati chiamati a dare le loro preferenze e, nonostante i travasi di bile, hanno dato il loro voto a Fratelli d'Italia, che era in coalizione con Lega e Forza Italia.

A permettere che le due presidenze di Camera e Senato finissero in mano al centrodestra, quindi, è stata fortunatamente la democrazia nella sua massima espressione. Concetto evidentemente inconcepibile per la sinistra abituata a governare anche senza aver avuto il consenso popolare. Alessandra Casella nel suo tweet, quindi, aggiunge: " Il mondo sta ribaltando i valori, come un secolo fa. E noi lì a guardare, conniventi anche all'opposizione ". Benché non venga mai nominato, il riferimento di Alessandra Casella è al Ventennio, in un ulteriore tassello che si aggiunge nella narrazione della sinistra, che imperterrita continua a puntellare nel tentativo di convincere l'opinione pubblica che la vittoria di Giorgia Meloni possa essere l'anticamera per il ritorno del fascismo.

Al di là degli insulti e delle offese deprecabili che sono piovute su Alessandra Casella dopo questo tweet, sono diversi quelli che, con educazione, fanno notare che la sinistra sta sbandando in preda alla rabbia. "Io rimango basito. Non è che è avvenuto un colpo di Stato, ci sono state libere elezioni. Non riuscite a mettervi d'accordo neanche per una sana opposizione, cosa state cercando di dire?", fa notare un utente a commento del tweet di Alessandra Casella.