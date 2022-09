"Insieme per una foto...". E la fidanzata di Blanco viene "massacrata"

Non è ben chiaro quando in Italia schierarsi a destra sia iniziato a diventare una colpa, un qualcosa da nascondere. Eppure, nel 2022, sui social è quasi vietato dire di avere simpatie per i politici di destra o, comunque, è consigliabile aggredirli e insultarli. Lo dimostrano molti volti noti, che fanno parlare di sé su larga scala solo quando sparano ad alzo zero su Giorgia Meloni, per esempio, o su Matteo Salvini. Quando i sedicenti influencer non entrano a gamba tesa contro esponenti del centrodestra o, addirittura, dichiarano di condividerne le idee o, semplicemente, emergono foto o video in cui questi personaggi si trovano nel raggio di pochi km da Salvini o Meloni, iniziano delle vere e proprie shitstorm nei loro confronti.

L'ultima in ordine di tempo a essere finita sotto il fuoco nemico in tal senso è stata Martina Valdes, molto nota tra i giovanissimi e fidanzata di Blanco. Le giovani leve che frequentano i social hanno una tendenza a schierarsi a sinistra solitamente, non perché sappiano cosa propone quello schieramento politico o cosa propone quell'altro, ma solo perché sono stati abituati a pensare che chi non si schiera a sinistra è automaticamente fascista. Lo dimostra la campagna elettorale condotta da Enrico Letta nelle ultime settimane, durante le quali il segretario del Partito democratico ha portato avanti una demonizzazione e una delegittimazione mai vista prima contro l'avversario politico, ossia la coalizione di centrodestra, solo perché non ha temi politici per sostenere un dibattito sui temi veri.