"Fasci appesi". A Trieste l’odio rosso: imbrattata la sede di FdI

No, la vittoria del centrodestra non è andata giù a molti. Nel mirino dei presunti democratici è finita soprattutto Giorgia Meloni. Da Boy George a Sabrina Ferilli, tanta amarezza. Ma c’è anche chi è passato dalle parole ai fatti: a Trieste, nella notte tra lunedì e martedì, qualche odiatore rosso ha imbrattato la sede di FdI in via Rismondo.

FdI nel mirino degli odiatori rossi

"Ora e sempre fasci appesi" , quanto apparso accanto all’entrata della sede di FdI. La scritta di color nero è stata realizzata con una bomboletta spray ed è un chiaro riferimento a Piazzale Loreto e a quanto successo il 29 aprile 1945, con la morte di Benito Mussolini, Claretta Petacci e di altri gerarchi. In altre parole, il ritorno di fiamma dell’imperituro accostamento del partito della Meloni ai fascisti, rilanciato con forza da molti esponenti di sinistra nel corso della campagna elettorale.

Sul caso sono in corso le indagini della Digos. “Non ci facciamo intimidire da questi poveretti e di sicuro non intaccano minimamente la soddisfazione per il risultato raggiunto grazie al voto di tanti italiani” , le parole a Triestenews di Nicole Matteoni, vicesegretaria di FdI a Trieste e neo eletta in Parlamento.

“Siete dei poveri sfigati”