"Antifascismo? Non firmo, me ne sbatto": Feltri debutta a Palazzo Marino

Ha debuttato in consiglio comunale giusto oggi, e ha già detto che ci resterà ben poco perchè "non ho la fregola di andare in Comune che tanto poi ti rompi i coglioni. Se mi chiamano magari vado per vedere com’è, per curiosare". Insomma, giusto il tempo per attirare le solite polemiche, lui maestro di quest'arte. Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e neoletto al consiglio comunale di Milano - era candidato come capolista di Fratelli d'Italia e ha raccolto 2268 preferenze - ha fatto sapere che non firmerà la dichiarazione di antifascismo come richiesto a tutti i consiglieri.

" Ho una vita di 78 anni che dimostra che ho sempre rispettato la Costituzione, i fascisti non li ho mai combattuti perché non ci sono ", ha commentato fuori da Palazzo Marino. Del resto, aggiunge il direttore, non c'è bisogno di alcuna firma che attesti nulla: " Che bisogno c'è? Io sono sempre stato contro i totalitarismi, devo dichiararmi in Comune? C'è una vita e tutta la mia attività giornalistica che dimostra che io non sono mai stato favorevole ai totalitarismi, specialmente quelli comunisti, ma non è che quelli fascisti o nazisti mi piacessero. Non l'ho mai detto. Quindi che stupidaggine. Siamo qui ancora a romperci le palle con i totalitarismi, con l'antifascismo ".