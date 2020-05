"Fate danni", "Ingeneroso": scontro Bonomi-Gualtieri

Arrivano le prime reazioni da parte del mondo politico alle dure parole pronunciate dal neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi durante un'intervista concessa a "La Repubblica" nella quale analizza la crisi economica italiana e le difficoltà che arriveranno nei prossimi mesi dopo l'emergenza Coronavirus.

"Questa politica rischia di fare più danni del Covid" , accusa Bonomi, come riportato da AdnKronos. "Non voglio passare come una Cassandra ma la narrazione secondo cui una volta passata la pandemia tutto tornerà come prima è una falsità bella e buona. La realtà è un'altra. Questo è un Paese che si è abituato ad essere anestetizzato. Io non sto cercando la polemica, non sono contro a priori. Sto cercando di mettere tutti davanti alla realtà: gli imprenditori sono fortemente preoccupati" , dichiara ancora il presidente di Confindustria.

"In autunno molte imprese non riapriranno, altre dovranno ridimensionarsi" , prosegue. "Non sappiamo cosa succederà domani, che ne sarà delle commesse, degli ordini, dei fornitori. Il governo ha bloccato i licenziamenti fino ad agosto" aggiunge con preoccupazione Bonomi. "Ma il lavoro, i posti di lavoro, non si gestiscono e non si creano per decreto. Serve una strategia, una visione, un'idea di quale Paese vogliamo costruire. Bisogna smetterla di guardare esclusivamente al dividendo elettorale" .

Il presidente degli industriali consiglia di seguire le parole pronunciate da Visco a riguardo. "Lo ha detto molto bene il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Bisogna puntare sulla crescita. Sono 25 anni che il nostro Paese perde produttività, allontanandosi sempre più dai concorrenti. E la crescita dipende anche da dove si allocano le risorse: da decenni si aumenta la spesa corrente (il dividendo elettorale) a scapito degli investimenti nelle infrastrutture, nella sanità, nell'innovazione e nella ricerca, nelle politiche per la sostenibilità ambientale e sociale, nelle politiche attive per il lavoro anziché annegarle nel reddito di cittadinanza o nei navigator. A proposito qualcuno sa dove sono andati a finire? Non si fa così, è uno spreco di risorse inaccettabile" , affonda ancora.