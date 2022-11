"Fateli sbarcare". Berlino e Bruxelles vogliono dettarci la linea

Non solo l'Italia è stata lasciata nuovamente sola sul fronte dell'immigrazione, ma ora deve subire anche i tentativi dell'Unione europea e della Germania di dettare la linea al nostro governo. Magari vorrebbero darci lezioni e tracciare la rotta da seguire nella gestione degli arrivi sulle nostre coste. Ma l'esecutivo di Giorgia Meloni è stato chiaro: prestare soccorso ai più fragili e far rimanere a bordo delle Ong chi gode di buona salute. Evidentemente non basta all'Ue e alla Germania, che chiedono di garantire lo sbarco per i migranti.

L'Ue in pressing

In merito è intervenuta Anitta Hipper, portavoce della Commissione europea, secondo cui " esiste un dovere sia morale che legale " di salvare le vite umane " a prescindere dalle circostanze che hanno portato le persone a una situazione di emergenza in mare ". Hipper ha citato le norme internazionali, secondo cui " ogni sforzo dev'essere fatto per assicurare che il tempo di permanenza sul navi dei migranti sia ridotto al minimo ". Tradotto: sarebbe necessario far sbarcare tutte le persone.

" Stiamo seguendo da vicino la situazione ", ha aggiunto la portavoce. Tutte le autorità sono state incoraggiate " a collaborare in modo da agevolare lo sbarco ". Comunque Anitta Hipper ha accolto in maniera positiva il fatto che anche ieri sera siano stati fatti scendere a terra i migranti più fragili, " con l'Italia che ha permesso lo sbarco delle persone vulnerabili ".

L'intervento di Berlino

Stando a quanto riferito dall'Ansa, sulla questione si è espressa anche la portavoce del ministero degli Esteri tedesco Sabine Sasse, secondo cui il salvataggio in mare rappresenta un " dovere morale e giuridico e non può essere impedito ". La portavoce dei ministeri degli Esteri e dell'Interno del governo tedesco, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo a Catania, ha commentato le decisioni adottate dall'Italia: " È importante che centinaia di persone siano potute sbarcare, ma è importante che siano salvate tutte le persone e che possano arrivare a terra ".