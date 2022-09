FdI primo partito anche nella Capitale, ecco tutti i risultati

Anche nella Capitale Fratelli d'Italia si conferma primo partito, col Pd costretto ad accontantarsi di due soli collegi. Questa mattina, Roma si è riscoperta a destra.

Andando nello specifico, dalle 12 sfide dei collegi uninominali ( 9 alla Camera e 3 al Senato), FdI è risultata vincitrice in 10 di essi. Il Pd ne ha vinti solo 2, ossia il collegio di Roma centro, con Paolo Ciani, e dell'Ardeatino Tuscolano, con Roberto Morassut.

In attesa dei dati definitivi, possiamo dire che al Senato il centrodestra ha ottenuto il 37,62%, contro il 31,52 della coalizione di sinistra, il 14,06% del Movimento 5 Stelle e l'11,09 % del terzo polo. Alla Camera, la coalizione di centrodestra ha guadagnato il 40,60%, mentre il centrosinistra si è fermato al 29,89%. 14,73% per il Movimento 5 Stelle e 9,42 per il terzo polo.

I risultati alla Camera

Per quanto concerne la Camera dei Deputati, vediamo che nell'uninominale di Roma Centro si è confermato al primo posto Paolo Ciani, con il 38,42% dei voti, mentre Maria Spena di Forza Italia è data al 30,83%. Resta indietro Elena Bonetti, ministro del governo Conte I (16,71%), e solo 9,04% al pentastellato Livio De Santoli.

Spostandoci al collegio UO2 (III e IV municipio) troviamo in leggero vantaggio la candidata Lega Simonetta Matone con il 35,91% dei voti, mentre il dem Enzo Foschi è dato al 33,7%. Dietro ci sono Manuel Tuzi (M5S) al 15,2%, e Fabio Dionisi del terzo polo, al 9,7%.

Nel U03 (municipi di Roma est) si è imposto Fabio Rampelli di FdI con 43,1%. La candidata del centrosinistra Rossella Muroni guadagna il 26,9%, mentre la grillina Angela Salafia al 18%, e Marta Marziali, candidata del terzo polo, si ferma al 6%.

Nell'U04 (municipio VII e Ardeatino) vince Roberto Morassut del centrosinistra col 35,1%, segue Maria Teresa Bellucci con il 34,6. La grillina Francesca Flati è data al 14,9%, mentre Luca Di Egidio è al 9,9%.

Nel collegio U05, il candidato per il centrodestra Alessandro Battilocchio è al 39,9%, contro il 28,1 di Patrizia Prestipino. Marco Bella del M5s è al 17%, mentre Pietro Madonia del terzo polo è al 9,3%.

Proseguiamo con U06 (Monteverde-Marconi-Fiumicino), dove si impone Luciano Ciocchetti col 38,6%. Al candidato di centrosinistra Claudio Mancini va il 32,1%. Il pentastellato Emanuele Ceccato ottiene il 14,4%, e Francesca Severi di terzo polo il 9,4%.

Nel collegio U07, il 42% dei voti vanno a Federico Freni del centrodestra. Carlo Romano è al 28,9%, Carola Penna (M5S) è al 12.4% e Valentina Grippo al'11,9%.

Andando avanti, troviamo un Antonio Tajani vincitore all'U08 trionfa con il 48,84%, mentre Rosalba Giannino è al 23,05%. 15.98% per Sante Narcisi del M5S, mentre il terzo polo si ferma al 6,60% dei voti con Pietro Mastrosanti.

Nell'U09 (Guidonia e tutti i comuni ad est di Roma) abbiamo il candidato per il centrodestra Alessandro Palombi al 51,18%, mentre Marco Vincenzi, centrosinistra, ha ottenuto il 23,14%. la grillina Viviana Carbonara è al 15,79, mentre Giovanna Marchese del terzo polo è al 4,99.

I risultati al Senato

Ecco invece i risultati nelle tre sfide per il Senato. Nel collegio uninominale Lazio U02, Lavinia Mennuni, candidata per il centrodestra, si impone col 36,3% del voti, battendo Emma Bonino, che ha ottenuto il 33,2. Carlo Calenda incassa una sonora sconfitta, fermandosi al 14,1%, mentre la grillina Alessandra Maiorino ottiene l'11,3%.

Nel collegio Lazio U03 (municipi di Roma est), vince la rappresentante Lega Giulia Bongiorno col 39,7% dei voti. Seguono l'assessore della giunta Gualtieri Andrea Catarci col 29,7%, il grillino Giuseppe Cracchiolo col 16,4% e la rappresentante del terzo polo Livia Pandolfi, 8,1%.

Nel collegio U04, invece, grande sconfitta di Monica Cirinnà, che ha ottenuto il 30,9%. A imporsi è stata la rappresentante del centrodestra Ester Mieli, col 37,5% dei consensi. Giulia Lupo, senatrice pentastellata, ha raccolto il 15,5%, e Maria Rita Iorio di terzo polo il 9,9%.