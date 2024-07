Fedriga il governatore più amato. Sala ed Emiliano in caduta libera

Ascolta ora 00:00 00:00

La più semplice delle domande per confezionare una precisa e significativa classifica del gradimento dei nostri amministratori locali (sindaci e governatori). Domanda rivolta essenzialmente agli elettori che hanno contribuito alla vittoria degli attuali governatori. Perché Noto Sondaggi per conto del Sole 24 Ore ha elaborato un lavoro basato sul semplice quesito: «Confermerebbe il suo voto al governatore o al sindaco?» Quindi il gradimento dell'amministratore è basato sulla risposta a questa domanda.

Il Governance Poll 2024 ha preso in considerazione ottanta comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta. Non sono state testati i Comuni e le Regioni in cui si e votato nel 2024, oltre alla Liguria in cui il Presidente e sospeso dallo scorso maggio.

Partendo proprio dai governatori si nota che il podio ha gli stessi «vincitori» del 2023 ma non nello stesso ordine. Primo è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) che con il 68% dei consensi scalza Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) dalla vetta. Mentre terzo è Luca Zaia (Veneto, 66%).

Tra i primi cittadini si segnala la «vittoria» di Michele Guerra (Parma, 63%). Secondo posto per Gaetano Manfredi (Napoli, 62%) mentre in terza posizione si piazza Michele De Pascale (Ravenna, 61%), in un podio tutto di centrosinistra. Al quarto posto, appaiati con il 60% di consenso ci sono Luigi Brugnaro (Venezia), Giuseppe Cassi (Ragusa), Claudio Scajola (Imperia) e Matilde Celentano (Latina). Il dato più vistoso è l calo di popolarità della maggior parte dei primi cittadini. Solo un sindaco su quattro incrementa il consenso rispetto al giorno delle elezioni. Tra questi, la migliore performance e quella di Clemente Mastella, Benevento (+6,3%). Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si piazza invece al diciannovesimo posto (con il 57% in discesa dello 0,7% rispetto al giorno della sua riconferma a primo cittadino, ma con un crollo ben più sostanzioso rispetto all'anno passato quando questo stesso sondaggio lo aveva trovato al primo posto con il 63%) mentre il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri è relegato al penultimo posto (lasciando sul campo il 15,2% dei consensi rispetto al giorno in cui è stato eletto).

Tra i presidenti di Regione che hanno fatto registrare il maggior incremento di consenso rispetto al giorno della loro elezione ci sono, dietro Stefano Bonaccini, da poco dimessosi dalla carica dopo l'elezione a eurodeputato, ci sono il governatore siciliano Renato Schifani (+14,9%) e quello calabrese Roberto Occhiuto (+5,5%). Mentre il presidente della Regione Puglia non riesce a scollarsi dalla penultima posizione, la stessa che aveva registrato nel sondaggio dell'anno passato.

Zaia, Bonaccini e il vincitore di quest'anno Fedriga restano i governatori più apprezzati negli ultimi anni.

«Ringrazio la mia terra, la mia gente per la fiducia - scrive su X, il presidente del Friuli Venezia Giulia che presiede anche la Conferenza delle Regioni -. Faccio ogni giorno del mio meglio per esserne all'altezza, anche se so che non sempre ci riesco, ma ce la metto tutta. Grazie».