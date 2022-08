"Nelle Marche di FdI impossibile abortire": la Ferragni diffonde fake news

Chiara Ferragni scende in campo per la campagna elettorale ed entra a gamba tesa contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, condividendo una storia in cui attacca il partito. Nel mirino dell'imprenditrice digitale è entrato il governatore delle Marche attraverso la condivisione di un post pubblicato dal profilo della rivista The Vision in cui viene attaccata la gestione dell'interruzione volontaria di gravidanza, con focus sulla Regione Marche in cui, nel post, si sottolinea che nella regione amministrata da Fratelli d'Italia, " si arriva a una percentuale del 71% di medici e personale obiettore ". Graziati da questo improvviso endorsement, da sinistra hanno applaudito al post di Chiara Ferragni, ma la realtà è un'altra.

Ancora una volta, l'influencer ha scelto di entrare in campagna elettorale e di schierarsi contro il centrodestra, facendosi forza sul suo ampio consenso online. Non è la prima volta che Chiara Ferragni decide di tentare lo spostamento dei consensi verso sinistra e, stavolta, ha deciso di far leva su un tema che sui social è sempre polarizzante: l'aborto. Il tema che l'influencer ha voluto portare avanti è che nella regione amministrata da Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, si raggiungono livelli di obiezione di coscienza molto elevati rispetto al resto del Paese. " Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano ", ha scritto Chiara Ferragni.

Nell'immagine del post condivisa da Chiara Ferragni si legge: " FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni ". Nel post, pubblicato dal profilo Thevisioncom, si riporta un report del Guardian in cui si direbbe che " la leadership conservatrice di Fratelli d'Italia sta rendendo l'accesso all'aborto sempre più difficile in diverse regioni italiane, soprattutto nelle Marche, che nel 2020 sono sotto la sua guida ".

Nelle Marche, risulta che la percentuale di medici obiettori sia del 71%, un dato pressoché in linea con quello nazionale, dove la percentuale di medici obiettori è del 70%. Tuttavia, quel che non viene indicato nel post condiviso da Chiara Ferragni, è che nelle Marche sussiste una lunga tradizione di medici obiettori, che mette le sue radici ben prima che la guida della Regione passasse in mano a Fratelli d'Italia. Già nel 2012, per esempio, quando come presidente di Regione, da ormai due anni, c'era Gian Mario Spacca eletto sotto le insegne de La Margherita e del Pd, il tema dell'aborto era particolarmente sentito nella regione. E lo era anche negli anni successivi, come dimostrano le denunce delle varie associazioni. Nel 2017, per esempio, quando Luca Ceriscioli del Partito democratico era alla guida della Regione e Paolo Gentiloni a capo del governo, i ginecologi obiettori nelle Marche erano il 70,1%, come denunciava un sito legato alla Cgil.

Solo in fondo, il post condiviso da Chiara Ferragni sottolinea che Giorgia Meloni mai ha messo in discussione la legge 194, dissociandosi fermamente da quanto stabilito dalla Corte suprema negli Usa.In riferimento a quel caso, poche settimane fa la leader ha evidenziato l'ovvio, ossa che in Italia " l'interruzione di gravidanza è consentita non in forza di sentenza ma di una legge votata dal Parlamento e che consente l'ivg a determinate condizioni ed entro un numero di settimane ".