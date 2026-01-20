"Un festival in famiglia" a Saronno con un big in odore di Fratellanza

"Una famiglia in festival", si chiama così l'evento organizzato la scorsa settimana dal Centro culturale islamico di Saronno. Un bel momento per riunirsi, certo, se non fosse che tra gli speaker dell'evento figuri tale ingegner Samir Al Faleh. Si tratta, come evidenziato anche del report dei servizi segreti francesi, di uno degli uomini di punta del Council of European Muslims (il consiglio europeo dei musulmani): "L'organizzazione è formalmente guidata dal franco-tunisino Abdallah Ben Mansour e dal franco-tunisino Samir Falah, che risiede in Germania", scrivono nel dossier focalizzato sui fratelli musulmani. E definiscono il Cem come "l'organizzazione ombrello dei Fratelli musulmani in Europa": fa parte della cerchia ristretta del movimento, che coordina e attua la strategia di influenza dei Fratelli nei confronti delle istituzioni e dei paesi europei. È, a questo proposito, la più importante delle organizzazioni create dalla fratellanza in Europa. Ed evidenziano come "il Cem sembra essere un perno del finanziamento delle federazioni musulmane, grazie in particolare alle attività del suo tesoriere".

Il Cem, inoltre, fornirebbe anche un corso a beneficio dei membri del primo e del secondo circolo della fratellanza in Europa, basato sul pensiero di Hassan Al Banna, ovvero il fondatore della Fratellanza musulmana. E, forse il dettaglio più rilevante, sta nella loro strategia comunicativa, secondo cui "il Cem ha un desiderio a lungo termine di influenzare le istituzioni europee, attraverso una singolare visione della libertà religiosa fatta di denunciare l'islamofobia". Perché Al Faleh era in un centro culturale in Lombardia? Chi lo ha invitato ne era consapevole? A denunciare la gravità è l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint (foto): "In questi anni l'Ucoii ha fatto da tramite finanziario dei Fratelli Musulmani in Italia, foraggiando l'apertura di nuove moschee e cedendone di fatto il controllo ai fondamentalisti della Fratellanza. Lo vediamo a Saronno, nella moschea del volto noto della Tv Saif Eddine, che non perde occasione di attaccarmi e ne comprendiamo il motivo, lo stesso che a telecamere spente difese i Fratelli Musulmani perché ispirano la fede da un punto di vista pratico.

Una moschea finanziata, la sua, da Qatar Charity e vicina all'Ucoii, che pochi giorni fa ha ospitato il capo del Consiglio dei musulmani europei. La Fratellanza, insieme all'Ucoii, costruisce in Italia succursali di odio verso l'Occidente e basi operative per la conquista dell'Europa".