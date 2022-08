"Nelle liste, azzurri espressione del territorio": Berlusconi orgoglioso dei candidati di FI nel Lazio

Silvio Berlusconi è intervenuto in collegamento telefonico con la conferenza stampa di presentazione delle liste presentate in vista delle elezioni del 25 settembre. Il Cavaliere si è detto " compiaciuto delle liste che abbiamo presentato ", rivendicando la decisione di candidarsi lui stesso nel Lazio insieme a molte delle figure maggiormente rappresentative di Forza Italia. Infatti, nel Lazio, Berlusconi è capolista del suo partito in un collegio plurinominale per il Senato e tra i candidati in questa regione ci sono anche " i nostri due capigruppo al Senato e alla Camera, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, il dirigente nazionale Maurizio Gasparri, il coordinatore dei coordinatori regionali Sestino Giacomoni e il coordinatore nazionale Antonio Tajani ".

Oltre ai dirigenti, ha proseguito Silvio Berlusconi, " ci sono tanti altri azzurri espressione del territorio che sono in campo per combattere la decisiva battaglia di libertà che si concluderà il 25 settembre ". La formazione delle liste in questa regione è stata fondamentale per perseguire " e realizzare un progetto Lazio e un progetto Roma di cui io stesso, con le nostre candidate e i nostri candidati, mi farò carico ". Antonio Tajani ha poi aggiunto: " Non sottovalutiamo il ruolo e l'importanza della provincia di Roma, quindi dell'intera area metropolitana, e delle province del Lazio che hanno un ruolo di grande importanza per la nostra economia. Guardiamo con grande attenzione anche alla provincia di Rieti che è stata colpita dal terremoto ". Per Tajani, tra i candidati ci sono anche " rappresentanti delle diverse province in modo da avere liste equilibrate, forti e competitive per raccogliere il maggior numero possibile di consensi ".

Nelle liste diffuse da Forza Italia, che comprendono anche i candidati della coalizione per i collegi uninominali, Paolo Barelli risulta essere capolista in tutti i collegi plurinominali per la Camera. Dietro di lui si trovano: Maria Spena, Sestino Giacomoni, Alessandra Feduzzi, Marisa Grossi, Rina Grasso, Sandro Grassi, Patrizia Marrocco, Cosmo Mitrano e Moira Rotondo. Negli uninominali per Montecitorio, invece, sono stati candidati: Maria Spena, Simonetta Matone, Fabio Rampelli, Maria Teresa Bellucci, Alessandro Battilocchio, Luciano Ciocchetti, Federico Freni, Antonio Tajani, Alessandro Palombi, Mauro Rotelli, Paolo Trancassini, Chiara Colosimo, Massimo Ruspandini, Nicola Ottaviani. Per quanto riguarda il Senato, invece, i due capilista sono Silvio Berlusconi e Annagrazia Calabria. Poi, a seguire, Anna Maria Bernini, Maurizio Gasparri, Emanuela Mari, Pasquale Calzetta, Paola Musitano e Simone Foglio. Nei collegi uninominali per Palazzo Madama sono stati candidati: Claudio Duringon, Lavinia Mennuni, Giulia Bongiorno, Ester Mieli, Marco Silvestroni e Claudio Fazzone,