A Fi nove seggi, Martusciello campione di voti al Sud

A Forza Italia, legata per le elezioni europee a Noi moderati e a Svp, dovrebbero spettare ben 9 seggi all'Europarlamento, dei complessivi 76 italiani, e quelli azzurri rafforzeranno il gruppo maggioritario del Ppe, che dovrebbe avere 185 seggi.

A Bruxelles andranno ai campioni di preferenze, emersi dal voto con il sistema proporzionale. Il leader azzurro Antonio Tajani, capolista in 4 circoscrizioni tranne quella delle Isole, sfiora le 400mila preferenze, ottenendo il miglior risultato al sud (oltre 145mila), ma come era annunciato non andrà a Bruxelles, dove ha trascorso 30 anni ai vertici delle istituzioni Ue, e lascerà il posto agli altri. Il primo, che certamente entrerà nell'Europarlamento, è il siciliano Edy Tamajo, capolista nella circoscrizione Isole. L'assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, dove Fi è il primo partito con un dato doppio rispetto alla media nazionale e davanti a FdI, ha collezionato oltre 121mila consensi personali ed è il più votato dopo il leader. Molto vicino al governatore Renato Schifani, Tamajo vince il duello tutto interno a Fi col collega di giunta e di partito Marco Falcone, delfino di Maurizio Gasparri in Sicilia, che con lui volerà a Bruxelles con le sue 100mila. In forse, invece, la capolista Caterina Chinnici, magistrato passato a Fi dal Pd, che comunque è stata scelta da 93 mila azzurri. Nel sud, altro campione di voti è Fulvio Martusciello, coordinatore campano e capodelegazione al Parlamento europeo, con oltre 97mila preferenze, di cui 71.911 nella sua regione. Sarà ancora lui a guidare il gruppo azzurro a Bruxelles.

Nel Nord ovest Letizia Moratti, presidente della Consulta di Fi, incassa 42mila voti, considerato un risultato modesto ma previsto. Lei ringrazia per il voto, servito «ad arginare le destre estreme». L'ex ministro, presidente della Rai e sindaco di Milano andrà a Bruxelles con l'uscente Massimiliano Salini, che ha collezionato 36.507 preferenze,

Nel Nord est l'ex leghista Flavio Tosi ha spinto il partito ma il suo seggio non è sicuro come quello che andrà all'uscente Herbert Dorfmann in base all'accordo con il Svp. Al Centro Salvatore De Meo dovrebbe avere il pass per la riconferma, grazie ai suoi 38mila voti.

Per la Calabria Giusi Princi, la vicepresidente della regione guidata da Roberto Occhiuto - che l'ha molto sostenuta in quest'avventura - vanta quasi 84mila preferenze, di cui oltre 65mila prese nella sua terra e il suo posto all'Europarlamento viene dato per sicuro.