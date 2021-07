Filippine, aereo militare si schianta: 45 le vittime

Almeno 45 persone sono rimaste uccise e una cinquantina ferite nello schianto di un aereo militare filippino, precipitato dopo aver fallito l'atterraggio sull'isola di Jolo, nel Sud del Paese. A bordo dell'aereo da trasporto C-130 Hercules erano presenti 96 persone, tra le quali più di 80 soldati. Diverse persone risultano ancora disperse e si teme che il bilancio delle vittime sia destinato a salire. «Preghiamo di poter salvare altre vite», ha auspicato il ministro della Difesa, Delfin Lorenzana, mentre le squadre di soccorso cercano ancora almeno 5 persone tra i rottami. Tre delle vittime erano civili che si trovavano nella zona dove si è schiantato l'aereo.

Le immagini trasmesse dalle tv locali mostrano il relitto dell'aereo, spezzatosi in due, distrutto dalle fiamme e una densa colonna di fumo nero rimasta per ore sulle abitazioni, vicino al luogo dello schianto. Il capo delle forze armate, il generale Cirilito Sobejana, ha spiegato che il C-130 che trasportava soldati ha mancato la pista di atterraggio e non è riuscito a riprendere quota. I feriti sono stati trasferiti in un ospedale militare. Il portavoce dell'Aeronautica, il tenente colonnello Maynard Mariano, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per determinare le cause della tragedia. Il portavoce delle Forze Armate, il generale Edgard Arevalo, ha chiarito che si è trattato di un incidente e non di un attacco. Nel Sud delle Filippine, le forze governative combattono gruppi di separatisti islamici, tra cui Abu Sayyaf, considerata un'organizzazione terroristica da Washington e a cui sono attribuiti sanguinosi attentati terroristici e rapimenti di turisti stranieri e missionari cristiani. Il battaglione di soldati era dispiegato proprio per combattere il gruppo estremistico. Quello di ieri è uno degli incidenti più gravi che abbiano mai coinvolto l'Aviazione filippina.