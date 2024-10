Filippo in aula, ci sarà il papà di Giulia

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno accanto all'altro. Per la prima volta, a quasi un anno dall'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzato Filippo Turetta incrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso. Oggi nell'aula della corte d'Assise di Venezia, risponderà a tutte le domande. Nessuna bugia promette, ma una confessione piena - come quella resa subito dopo l'arresto davanti al pm Andrea Petroni - «anche per onorare la memoria di Giulia». Per la prima volta il giovane, scappato in Germania dopo l'omicidio, arrestato e poi trasferito nel carcere di Verona, mostrerà il suo volto. Lo studente di Ingegneria biomedica ribadirà quanto accaduto: la serata trascorsa insieme in un centro commerciale a Marghera, poi il tentativo di convincere Giulia a tornare insieme.

Affonda il coltello per la prima volta nel parcheggio di Vigonovo, a 150 metri da casa Cecchettin, poi la finisce nella zona industriale di Fossò. «Mi ricordo che era rivolta all'insù, verso di me. Si proteggeva con le braccia dove la stavo colpendo. L'ultima coltellata che le ho dato era sull'occhio. Giulia era come se non ci fosse più. L'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti abbastanza sporchi del suo sangue» ammette. Un viaggio che per la ventiduenne finisce vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, mentre Turetta riuscirà a raggiungere la Germania prima di arrendersi.

«Cercavo notizie che mi facessero stare abbastanza male da avere il coraggio per suicidarmi, ma ho letto che i miei genitori speravano di trovarmi ancora vivo e ciò ha avuto l'effetto opposto. Mi sono rassegnato a non suicidarmi più e ad essere arrestato».