A fine agosto la prima uscita pubblica di Conte

Ora che è ufficialmente stato confermato alla guida del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte dovrà orientare la sua agenda politica per fare in modo che il partito risalga nel gradimento degli elettori. Dopo l'exploit del 2018, infatti, il M5s ha visto il gradimento scendere in picchiata, con percentuali ora quasi dimezzate rispetto alle elezioni politiche. Non sarà un lavoro facile per il neo leader del partito, che dovrà conciliare gli obblighi governativi con il volere popolare e, soprattutto, degli eletti. Il rischio scissione all'interno del MoVimento è molto alto e per Conte si prevedono mesi difficili.

Oltre al videomessaggio condiviso sui social poco dopo aver ottenuto il risultato del quesito posto agli iscritti al Movimento 5 stelle, nei prossimi giorni non è previsto nessun intervento pubblico ufficiale di Giuseppe Conte. La sua prima uscita in qualità di presidente del M5s è prevista a fine agosto, quando l'ex premier è stato chiamato a partecipare alla Piazza di Affaritaliani.it, l'evento che ogni anno si svolge a Ceglie Messapica. Giuseppe Conte ha già preso parte alla manifestazione e quest'anno replicherà in vesti diverse, probabilmente per esporre per la prima volta davanti a un pubblico le sue idee di rilancio per il Movimento 5 stelle.

Sono tanti i temi che verranno affrontati nel corso dell'evento, diventato un appuntamento fisso nel dibattito politico italiano. Dal 27 al 29 la cittadina salentina sarà il cuore pulsante del Paese, qui si parlerà delle priorità da affrontare al ritorno delle ferie ma anche, e soprattutto, delle elezioni amministrative in programma nel primo weekend di ottobre. Nell'agenda politica delle prossime settimane c'è anche l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Sergio Mattarella non sembra essere intenzionato a ricandidarsi, nonostante le pressioni dei partiti e sarà necessario trovare ilnome giusto per il suo successore.

A Ceglie Messapica si discuterà anche delle alleanze politiche nel centrosinistra e nel centrodestra, degli scossoni dei mesi precedenti e dello scenario futuro. All'evento organizzato da Affaritaliani.it sono attesi, tra gli altri, gli interventi di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Antonio Misiani, Stefano Buffagni, Beppe Sala, Ignazio La Russa, Guido Crosetto, Valeria Fedeli, Roberta Pinotti, Ettore Rosato. Prevista anche la partecipazione del virologo Fabrizio Pregliasco, nell'ottica di affrontare lo scenario epidemiologico italiano con uno dei massimi esperti del settore nel nostro Paese.