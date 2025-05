La prima firma da Papa. Il 18 maggio la Messa con i potenti del mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le prime 24 ore da Papa. Dopo essersi presentato al mondo affacciandosi dalla Loggia delle Benedizioni, Robert Francis Prevost ha cenato con i cardinali a Santa Marta. Poi, la prima uscita a sorpresa, tra selfie e autografi, in mezzo ad alcuni officiali e personale del Palazzo dell'ex Sant'Uffizio, dove viveva da cardinale. Ed è proprio qui, nel suo appartamento, che Leone XIV ha deciso di dormire la prima notte da Pontefice. Qui rimarrà anche nei prossimi giorni fino a quando non deciderà quando procedere alla rottura dei sigilli della Domus Santa Marta e del Palazzo Apostolico e annunciare dove vorrà risiedere, se proseguire sulla scia di Papa Francesco e dunque nell'appartamento a Santa Marta o tornare come i precedenti Pontefici, al Palazzo Apostolico.

La sera dell'elezione è arrivato anche il primo autografo di Leone XI, sulla Bibbia di una bambina, Michela. «Devo fare alcune prove della firma, c'è quella vecchia che non serve più. È la mia prima da Papa», dice sorridendo Prevost, che poi impartisce la benedizione ai presenti.

Il primo appuntamento ufficiale è la messa con i cardinali, quando Leone XIV è tornato nella Cappella Sistina, questa volta con gli abiti da Pontefice. Le scarpe nere, la croce pastorale realizzata per Benedetto XVI e usata anche da Papa Francesco: viene notato ogni dettaglio per capire quale sarà lo stile del successore di Pietro. Si torna alla tradizione. Almeno così sembra.

Molti i fedeli che hanno seguito la celebrazione in piazza San Pietro, grazie ai maxischermi allestiti durante questo periodo. Il primo atto firmato da Papa Prevost è invece la conferma, provvisoriamente, di «tutti gli incarichi» in Curia. «Sua Santità Leone XIV ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano, provvisoriamente, nei rispettivi incarichi donec aliter provideatur», si legge nella nota diffusa dalla sala stampa della Santa Sede.

Pubblicata anche l'agenda con i prossimi impegni del Pontefice. Questa mattina è previsto un nuovo incontro, questa volta privato, con i cardinali, mentre domani si terrà la recita del suo primo Regina Caeli dalla Loggia centrale della Basilica. Lunedì Papa Prevost incontrerà la stampa mondiale, mentre il 16 toccherà al corpo diplomatico. Ma è il 18 maggio l'appuntamento più atteso, con la messa di inizio Pontificato, dove sono attesi capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Il prefetto di Roma si attende oltre 250mila fedeli. Per quella data potrebbe arrivare nuovamente il presidente Usa Donald Trump che se verrà confermato il protocollo utilizzato durante i funerali di Bergoglio potrebbe sedere vicino a Mattarella o Meloni.

Scelta insolita, invece, è quella della presa di possesso nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura (il 20 maggio) in una data antecedente alla messa a San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, prevista per il 24 maggio.

Per vedere il Papa per la prima volta in piazza, a bordo della papamobile tra la folla, si dovrà attendere mercoledì 21 maggio, giorno della prima udienza, mentre il 24 maggio è previsto l'incontro con la Curia romana e i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano. Nulla si sa al momento della partecipazione del nuovo Papa agli eventi giubilari, mentre il primo viaggio internazionale potrebbe essere a Nicea.

Il Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, chiederà a Prevost di recarsi a Nicea per i 1700 anni dal primo Concilio ecumenico della storia. Papa Francesco aveva espresso il forte desiderio di recarsi nella città turca, a fine maggio. Adesso toccherà a Papa Prevost decidere se e quando raccogliere l'invito.