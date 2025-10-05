La Flotilla che fa il miracolo e moltiplica i pesci di Gaza: ultima favola da propaganda

A Gaza si torna a pescare e chi ha fatto il miracolo? Ma che domande, la "Flotilla".
Questa è l'ultima trovata. La missione "umanitaria", e poi apertamente politica, si sarebbe infine trasformata in una sorta di diversivo che, tenendo impegnate le forze della Marina israeliana, avrebbe consentito ai pescatori palestinese di tornare in mare e gettare le reti, salpandole gonfie di pesci.
Un miracolo in piena regola, quello che viene raccontato. Molti lo hanno rilanciato, sui social, e ripreso. Anche nelle testate on line. E il miracolo è diventato "virale", come si dice.
D'altra parte, dopo un mese di peripezie meteo-politiche, questa sarebbe stata la conclusione perfetta, per la spedizione di attivisti anti-Israele con una forte componente, anche istituzionale, italiana. Una conclusione perfetta, da molti desiderata, dopo un esito che non è parso trionfale. Gli aiuti alla popolazione, tanti o pochi, sono rimasti nelle stive, non ci sono stati incidenti - a quanto pare - nelle modalità con cui le barche sono state fermate, e anche la funzione "provocatoria" e dimostrativa della Flotilla è rimasta sostanzialmente inespressa. Serviva dunque un senso. Un senso da dare al tutto. "I pescatori di Gaza hanno avuto la possibilità di pescare perché la marina israeliana era troppo impegnata a bloccare la flottiglia" si legge in un tweet rilanciato da Rula Jebreal, giornalista non proprio sorvegliatissima nell'uso delle sue condivisioni social.
È chiaro che, se la narrazione è unilaterale, la storia diventa una favoletta manichea fatta di buoni e cattivi. E se il pensiero è unico non è critico, e il racconto finisce per rasentare la propaganda. E infatti la notizia non convince. Sugli stessi social, fioccano commenti scettici o perplessi. La storia raccontata, insomma, non sembra verosimile, a molti appare puerile, e a dire il vero anche alcuni dettagli non convincono.
Così Nello Del Gatto, giornalista rigoroso ed equilibrato, corrispondente per La Stampa da Tel Aviv, scrive su "X": "Pare che il famoso video dei pescatori di Gaza sia difebbraio, pubblicato su TikTok. Urgono approfondimenti. Mi sembrava comunque strano che di giorno con 30 gradi come in questi giorni a Gaza, fossero vestiti così. Di notte la temperatura scende a 19".
Urge approfondimento.