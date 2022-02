Foibe, la verità contro i negazionisti: "Esuli fascisti? Erano italiani"

"Il fatto che i nostri connazionali che non erano d’accordo con la possibile annessione alla Jugoslavia comunista dovessero essere eliminati e sterminati è un fatto storicamente documentato su cui nessuno può più avere dubbi" . Eppure la tesi di Giuseppe De Vergottini, giurista originario della cittadina istriana di Parenzo, presidente di Federesuli, oggi è messa in dubbio da storici e associazioni. Qualche giorno fa a Gorizia, ad esempio, in una celebrazione anticipata del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe, l’Anpi nazionale, assieme alla Zzb-Nob, l’associazione dei partigiani sloveni, ha deposto un mazzo di fiori in piazza Transalpina, al confine tra Italia e Jugoslavia, per sottolineare la responsabilità condivisa dei crimini di quegli anni.

L'iniziativa dell'Anpi a Gorizia

"Da troppo tempo una consistente parte delle celebrazioni ha assunto un carattere divisivo, all'insegna del nazionalismo, di nostalgie irredentistiche e persino della riabilitazione del fascismo storico" , ha commentato il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo. "Occorre dunque avere una visione transnazionale – ha spiegato - che affronti con serietà la storia della tragedia di quelle terre" . Ma i figli e i nipoti di chi dovette fuggire dal "terrore" seminato dalle milizie dell’Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia non ci stanno e parlano di "negazionismo di ritorno".

"Così si torna indietro di trent’anni" , avverte De Vergottini, invitato a parlare di foibe ed esodo in un incontro organizzato dalla fondazione Italia Protagonista e dal senatore azzurro Maurizio Gasparri. Insomma, ci tiene a sottolineare l’avvocato, figlio di esuli, chi veniva perseguitato non lo era in quanto "fascista" ma "semplicemente come italiano". "Del resto – prosegue – Secchia, Togliatti e il Cln Alta Italia rinunciarono preventivamente alla sovranità italiana in territorio giuliano e misero le formazioni dei partigiani italiani antifascisti alle dipendenze del nuovo corpo sloveno di Gorizia e dintorni" .

"Massacrati perché italiani"

Per il presidente della federazione delle associazioni degli esuli istriani bisogna lasciarsi alle spalle quella contrapposizione e recuperare lo spirito di unità nazionale che ha portato nel 2004 alla proclamazione della legge che istituì il Giorno del Ricordo. "Negli ultimi tempi – accusa – si è cercato di mettere in discussione le celebrazioni del 10 febbraio perché si ricorderebbe soltanto una parte delle tragedie senza parlare della sofferenza delle popolazioni slave durante l’occupazione italiana" . "Vorrei ricordare a chi contesta la gravità di questi crimini che quello che è successo ai nostri connazionali in Istria, Fiume e in Dalmazia purtroppo è successo anche a un numero rilevante di slavi, massacrate dai partigiani di Tito e dalla polizia politica jugoslava" .

Si parla, secondo il giurista, di oltre 500 fosse comuni in Slovenia e di decine in Croazia. "Noi ci limitiamo a dire che il risultato di quelle stragi fu che il 90 per cento degli italiani lasciò quelle terre, e le lasciò per sfuggire ad un clima di terrore" , ricorda. Storici, come Eric Gobetti, presente all’iniziativa organizzata dall’Anpi a Gorizia, però, continuano a sostenere che non ci fu alcuna "pulizia etnica" nei confronti degli italiani. "Il convegno negazionista dell’Associazione nazionale partigiani mira a cancellare il Giorno del Ricordo per proporlo in altri modi, è inaccettabile" , protesta Donatella Schùrzel, vicepresidente dell’associazione Venezia Giulia e Dalmazia (AVGD). "Giusto rendere onore a tutte le vittime, ma qui siamo in Italia e quegli italiani – insiste – furono eliminati in modo incredibile, dobbiamo dargli la dignità del ricordo" .

I crimini dell'Armata Popolare jugoslava

Anche Marino Micich, direttore dell’Archivio Museo di Fiume, rievoca gli eccidi commessi dai partigiani al servizio dell’Armata Popolare jugoslava contro i partigiani bianchi, come quello della malga di Porzus. "I comunisti accusavano gli esuli di essere fascisti, - spiega – ma quando da piccolo chiedevo a mio padre perché vivevamo nei campi profughi lui mi rispondeva semplicemente: ‘perché siamo italiani’" . Il Giorno del Ricordo, sottolinea anche Davide Rossi, docente dell’Università degli Studi di Trieste, è stato celebrato e promosso da tutti i presidenti della Repubblica che si sono succeduti dal 2004 ad oggi. È la "giustizia ripartiva". "Il modo in cui lo Stato – spiega il professore - cerca di riparare il danno che ha creato alla popolazione giuliano dalmata" .

"I negazionisti possono scrivere quello che vogliono ma non si può negare la verità della storia" , incalza Maurizio Gasparri, che ha rinnovato il suo impegno per far sì che lo Stato continui a sovvenzionare le associazioni che coltivano il ricordo della tragedia che colpì migliaia di nostri connazionali.

Il ricordo nelle scuole