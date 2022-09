Fonda, il cancro e la denuncia sociale

Jane Fonda ha il cancro e lo annuncia pubblicamente con un messaggio molto politico. L'ultraottuagenaria di Hollywood, da anni una presenza fissa sulle barricate per ogni causa progressista, ha usato il suo profilo Instagram per far sapere che la recente diagnosi di un linfoma non-Hodgkin è stata resa meno drammatica dal fatto di avere i mezzi per farsi curare. «Mi rendo conto, ed è doloroso, che sono una privilegiata per questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare con la malattia in un modo o nell'altro, e troppe persone non possono permettersi la qualità del servizio sanitario che sto ricevendo. Questo non è giusto», ha scritto l'ex «Hanoi Jane» e madrina dell'aerobica che durante il lockdown ha rinunciato alla sua chioma bionda per lasciare emergere i veri capelli grigi. L'85enne attrice figlia di Henry Fonda ha cominciato sei mesi di chemioterapia per debellare il tumore che colpisce il sistema immunitario. Denunciando le disuguaglianze nell'accesso alle cure sanitarie negli Stati Uniti, Jane ha espresso ottimismo sulle possibilità di guarigione. «Questo è un cancro molto curabile», ha spiegato: «L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento fortunata. Mi sento fortunata - ha aggiunto la due volte premio Oscar, da ultimo su Netflix con la serie «Grace and Frankie» - anche perché ho un'assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e alle migliori terapie». «Il cancro è un maestro», ha detto su Instagram: «E sto dando attenzione alle lezioni che ha in serbo per me, una delle quali è l'importanza della comunità. Di far crescere e approfondire la nostra comunità in modo da non essere mai soli». L'ultimo annuncio aggiunge un nuovo tassello alla camaleontica vita di Jane. Da ex simbolo del sesso di Roger Vadim in «Barbarella», l'attrice di «Tornando a Casa» si è reinventata mille volte.