Fontana-Gallera, il fuorionda: "L'odio di Renzi per Conte è forte"

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, c'è un fuorionda che sta (ri)aprendo clamorosi scenari politici. Quali? Quello di un governissimodi unità nazionale. Di mezzo ci sono sempre i soliti noti, come Matteo Renzi. E la "vittima" sarebbe il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che potrebbe dunque essere costretto a fare i bagagli e andarsene da Palazzo Chigi.

Spieghiamo. In occasione di una conferenza stampa a Milano, presso il Palazzo della Regione, è spuntato fuori un audio "rubato" della conversazione dietro al tavolo e a microfoni non così spenti tra Attilio Fontana e Giulio Gallera. L’esclusiva è di Repubblica.

il governatore lombardo bisbiglia all'assessore al Welfare: "Oggi mi ha mandato un messaggino di sostegno anche Renzi" . L'esponente di Forza Italia sorride e risponde: "Eh, me l'hai fatto vedere…" . Entrambi ridacchiano, con lìazzurro che aggiunge: "Siamo arrivati proprio…cioè più forte l'odio di Renzi per Conte che…" . E si interrompe sul più bello, anche se quello che si è sentito basta e avanza…

Quindi, l'ultima battuta del leghista: "Secondo me l'odio…esatto! Quando ha visto che ci ho litigato…" .

Di voli pindarici, ora, se ne possono fare a bizzeffe, ma questo fuorionda va nei fatti a confermare il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale oggi in edicola, nel quale dava notizia proprio del messaggino che il fondatore e capo politico di Italia Viva aveva scritto ieri a Fontana in seguito allo scontro con il sedicente avvocato del popolo. "Se hai bisogno di qualcosa fammi sapere" , sarebbe stato il contenuto del sms.

Un sms che il leader di Iv ha poi così motivato: "Sono d'accordo che bisogna evitare le polemiche, ma dare in pasto ai media la sanità lombarda e litigare con Fontana che sa governare davvero, a me sembra un errore madornale. Conte ha una grande occasione per dimostrare ciò che vale, ma se non ce la fa, volenti o nolenti, saremo chiamati a scegliere tra uno o due mesi tra un governo tecnico o un governone di alto profilo che abbiano la capacità di fronteggiare una crisi che mette paura" . Infine, l'"operazione trasparenza" sui social.

Dopo lo scontro tra Lombardia e Governo ho chiesto unità e collaborazione. L’ho fatto per telefono con Conte, per messaggio con Fontana. Altro che retroscena e odio: collaborazione. Basta polemiche, almeno in emergenza! pic.twitter.com/McK2tq2blP — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 27, 2020

Insomma, frasi sibilline di Renzi, messaggino e audio "rubato": chissà che cosa ne pensa Giuseppi…