Forza Italia in conclave: "Stiamo dettando l'agenda anche al Ppe"

È il giorno dell'orgoglio responsabile, della celebrazione dell'identità di Forza Italia come «forza popolare europea», come recita lo slogan scelto per il Consiglio nazionale dal partito che andrà in scena questa mattina al Palazzo dei Congressi di Roma. Se il protagonista dell'evento sarà il segretario nazionale Antonio Tajani, i riflettori saranno puntati anche sul presidente del Partito Popolare europeo Manfred Weber, ospite dell'evento dell'Eur.

Il Consiglio nazionale, per il quale sono attesi più di mille dirigenti, approverà una mozione che sarà presentata al Congresso del Ppe previsto per fine mese a Valencia. Forza Italia imposterà il suo ragionamento partendo dal presupposto che il Ppe non è solo il gruppo più numeroso del Parlamento europeo, ma è anche la casa politica continentale nella quale la maggioranza degli italiani si riconosce. Una convinzione suffragata da un sondaggio Tecnè che ha posto questa domanda agli elettori: «Indipendentemente dal partito che voterebbe, a quale famiglia politica europea si sente più vicino? Ebbene il 24% degli interpellati ha indicato i Popolari, seguiti dai Socialisti al 19%, dai Conservatori al 18%, dai Liberali (11%), dalla Sinistra radicale e Comunisti (10%) e dai Patrioti (7%). A chiudere i Verdi con il 3%.

La risoluzione che sarà presentata al congresso del Ppe di Valencia invita a tenere vive le relazioni con gli Stati Uniti e a fare ogni sforzo per evitare una «spirale tariffaria». Ma «allo stesso tempo siamo pronti a proteggere le nostre imprese e i nostri consumatori nel caso in cui vengano imposti ostacoli alle nostre imprese». E ancora: «Poiché l'instabilità geopolitica danneggia le nostre esportazioni, doteremo l'Unione Europea degli strumenti adeguati per difendere i nostri interessi economici vitali in tutto il mondo, anche attraverso missioni difensive come Aspides nel Mar Rosso o Atalanta nel Mar Indiano Occidentale». Come racconta Alessandro Cattaneo, Responsabile dei Dipartimenti azzurri, «durante il Consiglio Nazionale saranno discussi 3 ordini del giorno su economia, difesa, agricoltura e ambiente redatti dai dipartimenti e una risoluzione a cura di Deborah Bergamini che ha curato i rapporti con il Ppe. Tempi difficili impongono scelte solide e una classe dirigente all'altezza. Perciò abbiamo lavorato con proposte serie e concrete, frutto dell'ascolto di categorie e imprese. Condivideremo idee chiare e linea politica con tutti i dirigenti di partito per rafforzare quella prospettiva europea in cui da sempre crediamo e che ora più che mai è utile al Paese».

L'altro elemento, come sottolinea il portavoce azzurro Raffaele Nevi, è la centralità di Forza Italia dentro il Ppe. «Mai come negli ultimi due anni abbiamo aumentato il nostro peso specifico all'interno del Ppe e ne stiamo orientando l'agenda» racconta a Formiche.

«Il Ppe sta cambiando rispetto a una linea che, oggettivamente, era troppo appiattita verso la sinistra che aveva uno strapotere attraverso il commissario Timmermans. Antonio Tajani è una delle persone che ha contribuito di più a questa svolta nell'agenda del Partito Popolare».