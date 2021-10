Forza Italia e Lega saldano l'asse: "Strategia comune sul Quirinale"

Il centrodestra di governo si riunisce per fare quadrato, tenendo ben saldo l'asse nell'esecutivo in vista della manovra economica e della partita del Quirinale. Si è svolto a Villa Grande il vertice tra Forza Italia e Lega: nella residenza romana di Silvio Berlusconi sono arrivati prima i ministri e i capigruppo del partito azzurro, raggiunti poi dai colleghi del Carroccio con Matteo Salvini. Tutti ospiti del Cav, da ieri a Roma, si sono riuniti per un pranzo di lavoro finalizzato ad avviare una forma di " coordinamento " costante tra i due partiti. Presente anche Gianni Letta, fedelissimo di Berlusconi.

Il vertice tra Forza Italia e Lega

Nel comunicato congiunto viene riferito che la riunione si è conclusa con l'impegno a un maggiore coordinamento delle attività della delegazione al governo e dei gruppi parlamentari. Tra gli obiettivi fissati figurano " la difesa del sistema elettorale maggioritario e una strategia comune sul Quirinale ". Quanto alla manovra, i due partiti " chiederanno un impegno ulteriore a supporto delle partite Iva e di chi ha sofferto maggiormente in questi anni di pandemia ". Forza Italia e Lega si incontreranno di nuovo entro due settimane.

L'orizzonte andrà allargato anche al resto della coalizione. Berlusconi e Salvini hanno chiesto di " procedere il più velocemente possibile ad individuare i candidati per le prossime elezioni Amministrative, ovviamente coinvolgendo gli altri partiti di centrodestra a partire da Fratelli d'Italia ". Il tema della scelta dei candidati sindaci era già stato elemento di discussione nei giorni successivi alle elezioni Amministrative che non hanno fornito splendidi risultati per il centrodestra.

Al termine del vertice Silvio Berlusconi è uscito per un breve saluto: il Cav si è presentato in completo blu e senza cravatta davanti ai cronisti che si trovavano fuori dal cancello di Villa Grande. " Come va? Bene, molto bene. Buon lavoro ", ha risposto ai giornalisti presenti.

"Il centrodestra sia compatto"

Nell'incontro Matteo Salvini ha insistito sulla necessità di lavorare a un centrodestra compatto a partire dal maggioritario, " altrimenti avremo il Pd al governo a vita ". I presenti hanno inoltre convenuto sull'importanza di non alimentare tensioni inutili e divisioni. Il numero uno della Lega ha spiegato che sull'Europa " gli equilibri stanno cambiando " e ha ricordato che " contro Orban si schiererà perfino l'ultradestra di Jobbik insieme all'estrema sinistra ". Salvini ha infine rimarcato la volontà di unire il centrodestra anche a Bruxelles, " per contare di più come Italia e contrastare le follie ideologiche delle sinistre ".

La mossa del centrodestra