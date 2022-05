"Serve un accordo. Ma non si può chiedere agli ucraini di essere loro a pagare il prezzo"

"Abbiamo preso una posizione chiara e inequivoca, con i nostri alleati occidentali, di fronte all'aggressione messa in atto contro un Paese libero e sovrano come l'Ucraina" . In una lettera inviata ai quadri e ai simpatizzanti di Forza Italia in vista della manifestazione che si terrà a Napoli il 20 e il 21 maggio, Silvio Berlusconi ha ribadito la posizione presa sul conflitto scatenato dalla Russia. Una posizione, ha spiegato l'ex premier, che "non è certo guerrafondaia ed è anzi consapevole della necessità di addivenire al più presto ad un accordo che sia la base di un nuovo ordine europeo" . Ma di questo, ha quindi specificato, "non possiamo chiedere agli ucraini di essere loro a pagare il prezzo" .

La guerra in Ucraina

Il Cavaliere sottolinea come questa posizione non sia " certo guerrafondaia ed è anzi consapevole della necessità di addivenire al più presto ad un accordo che sia la base di un nuovo ordine europeo. Ma di questo non possiamo chiedere agli ucraini di essere loro a pagare il prezzo ". Soprattutto su questi temi è fondamentale, come spiega Silvio Berlusconi, " parlare agli italiani, che stanno dimostrando sempre maggiore attenzione alle nostre tesi coerenti e responsabili ".

Il centrodestra

" Forza Italia è ripartita e ha indicato agli italiani la strada per ripartire. Una strada ancora lunga e difficile, aggravata dalle difficoltà internazionali che – oltre a farci vivere da vicino gli orrori della guerra – rischiano di mettere in discussione la fragile ripresa che si era avviata dopo il Covid ", scrive Silvio Berlusconi nella sua lunga missiva. Una ripresa che era stata avviata " grazie al lavoro del Governo Draghi e in particolare – tengo a sottolinearlo – al contributo di idee dato al governo, in parlamento e nei diversi tavoli della maggioranza proprio da Forza Italia ".

Con la missiva, il leader di Forza Italia ha ringraziato anche tutti quelli che hanno partecipato all'incontro di Roma dello scorso aprile, annunciando che il 20 e il 21 maggio l'evento verrà replicato a Napoli, dove lui stesso presenzierà nell'ultimo giorno per il discorso conclusivo della convention. " L’incontro si svolgerà nella più importante città del mezzogiorno, quel mezzogiorno per il quale i nostri governi si sono spesi più di ogni altro nella storia dell’Italia unita. Ma non si parlerà solo di mezzogiorno, anzi quello che vogliamo affermare ad alta voce è che l’Italia è una, che riparte tutta insieme o non riparte affatto ", ha dichiarato Silvio Berlusconi, che desidera trasformare l'incontro in un'occasione di dialogo tra nord e sud in tutti i settori economici, dall'impresa alla cultura.