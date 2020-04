Berlusconi i suoi: "Grazie alla tecnologia rimaniamo in piena attività"

La politica ai tempi del coronavirus? Passa per la tecnologia e le videochiamate. Anche un amante della tradizione come Silvio Berlusconi in queste settimane sta utilizzando i mezzi tecnici per continuare a portare avanti il suo lavoro, mai realmente interrotto. A mostrarlo è stato lo stesso Cavaliere, che tramite il suo profilo Instagram ha condiviso lo scatto della schermata del suo computer nel quale si vede l'interfaccia della piattaforma Zoom, che in questo periodo è salita alla ribalta perché permette l'esecuzione di videoconferenze rapide e funzionali.

" Grazie alla tecnologia è possibile rimanere in piena attività anche senza spostarsi ", ha scritto Silvio Berlusconi, prima di raccontare come, grazie alla tecnologia, continua a tenere fede ai suoi impegni: " Ieri ho partecipato ad una riunione in remoto del Parlamento Europeo, ora in videoconferenza con Forza Italia. " Ed è proprio a quest'ultima riunione che si riferisce lo scatto condiviso su Instagram dal Cavaliere. Nella griglia dei contatti sul monitor del computer si scorgono Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, rispettivamente capigruppo del partito alla Camera e al Senato, poi Licia Ronzulli, Valerio Giacomoni e Antonio Tajani. Presente anche il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Nella riunione di Forza Italia su Zoom, sono presenti anche gli storici collaboratori e consiglieri di Silvio Berlusconi, Gianni Letta e Niccolò Ghedini.

Silvio Berlusconi è l'esempio di come la politica non si debba fermare in un momento così difficile per il Paese, dove le forze politiche tutte devono dare il loro contributo per assicurare l'uscita dalla crisi e la rapida ripresa dell'Italia. Come gran parte degli italiani, anche l'ex Premier sta rispettando le indicazioni del governo in materia di contenimento del virus. Trascorre il tempo nella sua abitazione, dove vengono rispettate le massime misure di prevenzione. Il Cavaliere è un esponente della vecchia guardia politica, che ha immediatamente recepito la necessità di cambiare strategie comunicative. Grazie a Zoom e agli altri strumenti tecnologici, Silvio Berlusconi può continuare a essere una guida presente per i suoi sodali, impegnati direttamente nella risoluzione dell'emergenza coronavirus.

Nelle storie pubblicate da Silvio Berlusconi nel suo profilo Instagram è possibile vedere un dietro le quinte del lavoro a distanza del Cavaliere. L'ex Premier è stato fotografato mentre assiste con la massima concentrazione alla riunione dell'Eurogruppo. I documenti e la rassegna stampa occupano per intero la scrivania del Presidente, che ama essere informato su ogni aspetto che riguarda il suo Paese.