Fuori 4 viceministri, dentro la cugina Anna. Le mosse di Putin (che chiede armi a Kim)

Il Cremlino ha a libro paga 12 vice-ministri della Difesa, se non è un record poco ci manca. Ieri Putin ne ha sollevati 4 dall'incarico e tra le nuove nomine figura quella di una sua cugina, Anna Tsivileva. La storia della famiglia Tsivileva rappresenta un classico esempio delle usanze feudali nella Russia moderna. Negli anni novanta la donna ha lavorato come medico in un ospedale psichiatrico, e dopo l'ascesa di Putin si è trasferita a Mosca affermandosi nel business delle attrezzature mediche. Nel 2012, assieme al marito Sergey, ha ottenuto dal «cugino» il 60% delle quote della società carbonifera Kolmar, per un valore di 400 milioni di dollari. Dopo essere passata sotto il controllo degli Tsivilev, totalmente a digiuno in materia di management industriale, la società ha iniziato ad andare a picco, salvata dallo stesso Putin che ha stanziato 200 milioni di dollari di sostegno diretto, stornandoli dal bilancio statale. Lo scorso anno la Tsivileva ha diretto una raccolta fondi per sostenere l'operazione speciale in Ucraina. Secondo i detrattori, sarà gli occhi e le orecchie di Putin all'interno di un ministero che rimane problematico nonostante il cambio al vertice tra Shoigu e Belousov.

Rimanendo in materia di difesa, la visita di Putin in Corea del Nord e in Vietnam ha rilevanza militare. Lo zar di Mosca vedrà oggi e domani Kim Jong-un a Pyongyang, per poi volare giovedì ad Hanoi dove incontrerà Nguyen Phu Trong, leader del partito comunista, e il premier Pham Minh Chinh. L'unica visita di Putin a Pyongyang risale al luglio del 2000, quando incontrò il defunto padre di Kim, Kim Jong-il. La Corea del Nord si sta preparando ad accogliere il presidente russo bonificando il traffico aereo e organizzando una parata nella piazza Kim Il-sung. In Corea Putin metterà a punto gli ultimi dettagli di un piano già concordato durante la visita di Kim a settembre a Vostochny: derrate alimentari ed energia a Pyongyang, in cambio di missili balistici intercontinentali Icbm, razzi Hwasong-17 e 2mila container di munizioni.

I vietnamiti hanno un'affinità storica col popolo russo, in particolare per il sostegno dell'Unione Sovietica al Vietnam tra gli anni '70 e '80. Intere generazioni di ufficiali e scienziati con istruzione sovietica sono ancora ai vertici delle istituzioni accademiche, militari e politiche vietnamite.

Secondo gli analisti, il Vietnam chiede a Mosca forniture di energia, pagandole attraverso una joint-venture russo-vietnamita, la Rusvietpetro, che opera in Siberia. Putin dal suo canto cerca tra Vietnam e Corea del Nord anche soldati da mandare al fronte.