Bancomat sradicato con un escavatore

Hanno staccato un bancomat dalla parete delle poste usando un escavatore per poi abbandonarlo e darsi alla fuga con il bottino. È successo a Roccazzo, una frazione da poche centinaia di abitanti a Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

Una scena degna delle più classiche serie tv, stile Casa di Carta. Il furto è avvenuto quando era ancora buio, poco prima delle 5.

Grazie all'escavatore i ladri hanno sfondato la parete laterale dell'ufficio e portato via il bancomat, causando danni ingenti alla struttura. Poi hanno abbandonato il mezzo e si sono allontanati in auto. Non si conosce ancora l'entità della refurtiva. I carabinieri di Chiaramonte Gulfi stanno cercando di ricostruire l'accaduto anche con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona. Dalle prime verifiche è risultato che l'escavatore era stato rubato.

Il modus operandi dell'escavatore e dello sradicamento è stato utilizzato anche in altri colpi, in tutta Italia. Sempre in Sicilia, ad esempio, a marzo 2023 un gruppo di ladri aveva attaccato con un escavatore, anch'esso rubato, un bancomat a Valverde, un comune nel Catanese. In quel caso la rapina era stata interamente filmata e il video era finito sui social.

Lo scorso febbraio un bancomat era letteralmente stato sradicato a San Marco in Lamis e i ladri si erano impossessati di un

«prelievo» da 325mila euro.

Ovviamente si ipotizza un nesso tra i vari furti e la presenza di un'eventuale «scuola» di ladri che agisce in più città. Ma è più probabile che il metodo venga emulato da più bande di malviventi.