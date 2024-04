Gaffe di Biden: scelta Pasqua come giornata dei trans

Joe Biden scatena l'ira dei conservatori americani celebrando il giorno della visibilità transgender in coincidenza con la Pasqua. Il presidente ha proclamato come ogni anno la Giornata dei diritti dei transgender (celebrata in tutto il mondo) il 31 marzo, rinnovando il suo impegno «per la pace, la sicurezza e la dignità per tutte le persone, mentre guerre e conflitti infliggono un costo in termini di vite innocenti in tutto il mondo».

Una data che solo per una coincidenza nel 2024 è capitata in concomitanza con la domenica di Pasqua. Ma questo è bastato per attirare furiose critiche da parte dei repubblicani, i quali hanno puntato il dito contro Biden, fervente cattolico, dicendo che vuole soffocare i valori cristiani dando risalto all'evento durante un'importante festività religiosa. Il primo a scendere in campo è stato ovviamente Donald Trump, la cui campagna ha accusato il comandante in capo di «blasfemia», invitandolo a «chiedere scusa ai milioni di cattolici e cristiani in tutta l'America che credono che la giornata di oggi sia per una sola celebrazione: la risurrezione di Gesù Cristo». «È spaventoso e offensivo che la Casa Bianca di Biden abbia formalmente proclamato la domenica di Pasqua come la Giornata della visibilità Trans», ha aggiunto la campagna del tycoon, sottolineando che l'amministrazione Usa ha compiuto un «attacco contro la fede cristiana». «La presidenza Biden ha tradito il principio centrale della Pasqua, che è la risurrezione di Gesù Cristo», gli ha fatto eco su X lo speaker della Camera Mike Johnson, definendo la decisione «scandalosa e oltraggiosa».

La Casa Bianca, da parte sua, ha reagito affermando che «come cristiano che celebra la Pasqua con la famiglia, il presidente si impegna a unire le persone e a sostenere la dignità e le libertà di ogni americano». «Purtroppo non sorprende che i repubblicani stiano cercando di dividere e indebolire il nostro Paese con una retorica crudele, piena di odio e disonesta. Il presidente non abuserà mai della sua fede per scopi politici o a scopo di lucro», ha affermato il portavoce Andrew Bates. Mentre Human Rights Campaign, un importante gruppo per i diritti civili della comunità Lgbtq+, ha affermato che «non solo le politiche di Trump ci trascinerebbero indietro nel tempo, ma a quanto pare lui non sa nemmeno come funziona il calendario». Un riferimento appunto al fatto che la coincidenza delle due date è stata puramente casuale: la Giornata della visibilità transgender viene celebrata nel mondo il 31 marzo da 15 anni come un modo per aumentare la consapevolezza sulla discriminazione che queste persone devono affrontare e Biden la riconosce dal 2021, suo primo anno nello Studio Ovale. La Pasqua, invece, cade ogni anno in un giorno differente, determinato da un calcolo legato alle fasi lunari.

Alcuni repubblicani tra cui Johnson e Trump hanno anche affermato che Biden ha vietato i disegni a tema religioso agli eventi pasquali della Casa Bianca.

Tuttavia l'American Egg Board, che collabora con Pennsylvania Avenue per tali eventi, ha affermato che le procedure in vigore quest'anno non sono cambiate.