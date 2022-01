Garavaglia affossa le scelte di Speranza: "Seguire l'Oms sul turismo"

Il ministro Massimo Garavaglia chiede che il governo, sul turismo, adotti le linee guida consigliate dal Comitato consultivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità in un documento inviato agli Stati membri lo scorso 19 gennaio.

Si tratta di misure tutte volte ad allentare le restrizioni sui viaggi, introdotte a causa della pandemia. Il documento, pubblicato sul sito dell’Oms, invita gli stati membri a: "Eliminare o alleggerire i divieti di traffico internazionale poiché non forniscono un valore aggiunto e continuano a contribuire allo stress economico e sociale vissuto dagli Stati parte" . Si sottolinea "il fallimento delle restrizioni di viaggio introdotte dopo il rilevamento e la segnalazione della variante Omicron per limitare la diffusione internazionale di Omicron". Fallimento che "dimostra l'inefficacia di tali misure nel tempo”. L'Oms consiglia, inoltre, di "non richiedere la prova della vaccinazione contro il COVID-19 per i viaggi internazionali come unico percorso o condizione che permetta i viaggi internazionali, dato il limitato accesso globale e l'iniqua distribuzione dei vaccini COVID-19".