Da Gaza all'Italia: il volo della speranza per il piccolo Adam

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono atterrati ieri in tarda serata a Milano i tre voli umanitari che trasportano un gruppo di pazienti palestinesi provenienti da Gaza, nell'ambito delle operazioni di evacuazione sanitaria ed accoglienza portate avanti dal Governo italiano.

Come annunciato una settimana fa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ci sarà anche il piccolo Adam, unico superstite del bombardamento del 23 maggio a Khan Younis, in cui hanno perso la vita i suoi 9 fratelli e il padre, deceduto una decina di giorni fa in seguito alle ferite riportate. Ad accompagnarlo la madre Alaa al Najjar, medico, la sorella del padre e i quattro cuginetti.

Complessivamente i tre voli hanno trasportato 17 pazienti e 53 loro familiari accompagnatori, 70 persone in tutto. Tre piccoli pazienti saranno ricoverati in Lombardia: Adam sarà curato al Grande ospedale metroplitano Niguarda, una ragazzina di quindici anni accompagnata dal padre e dalla sorella con una grave lesione polmonare al Policlinico di Milano. Per la prima notte dormiranno in ospedale, poi ai familiari verrà dato un alloggio individuato dalla Prefettura di Milano. Sia per Adam che per la ragazzina la giornata di oggi sarà decisiva: i piccoli palestinesi saranno sottoposti agli accertamenti clinici approfonditi e poi il team multidsciplinari, una volta stabilita la diagnosi, stabiliranno in quale reparto ricoverare i pazienti. La terza ragazzina in arrivo in Lombardia, dodicenne, per le sue condizioni dovrà essere trasportata in eliambulanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le evacuazioni sanitarie finora hanno permesso di ricoverare presso strutture sanitarie italiane 133 bambini di Gaza. «Quella di ieri - spiega la nota - è la più importante operazione di evacuazione sanitaria finora sostenuta, che coinvolge minori feriti e malati per un totale di 17 pazienti e 53 loro familiari accompagnatori. L'uscita del gruppo da Gaza è stata resa possibile grazie ad un intenso lavoro diplomatico, che ha visto impegnate l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme e i funzionari della Presidenza del Consiglio. L'evacuazione sanitaria è realizzata con il supporto del Meccanismo di Protezione Civile dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie alle sinergie tra la Farnesina, ministero della Difesa, ministero dell'Interno e Dipartimento della Protezione Civile. Per trasportare adeguatamente tutti i pazienti, che in gran parte hanno problemi di mobilità, la Difesa ha predisposto tre aerei C-130 dell'Aeronautica Militare. A bordo dei velivoli, a garanzia dell'assistenza medica continua, presenti unità mediche e sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana, oltre a personale della Protezione Civile e dell'Unità di Crisi della Farnesina. I voli sanitari sono destinati a Milano, Verona, Pratica di Mare e Pisa.

Le strutture ospedaliere che hanno offerto la propria disponibilità a prendere in carico i pazienti sono il Regina Margherita di Torino, in Lombardia, come detto, gli Ospedali Niguarda e Policlinico di Milano, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona, il Meyer di Firenze, l'Ospedale Pediatrico Apuano di Massa, l'Ospedale Maggiore di Bologna, il Policlinico di

Modena, gli Ospedali Gemelli e Bambino Gesù di Roma.

Sale a 150 il numero di pazienti palestinesi che, con le relative famiglie (oltre 450 persone), sono finora stati evacuati da Gaza per essere trattati in strutture italiane.