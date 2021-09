Gelmini: "Su Berlusconi accanimento senza precedenti"

“Il presidente Berlusconi è vittima di un accanimento senza precedenti: la richiesta della perizia psichiatrica è stata un gratuito insulto alla sua storia e ai milioni di italiani che lo hanno votato. Non ci si può credere...” ha asserito Mariastella Gelmini, in una intervista al Corriere della Sera.

Gelmini: "Un insulto alla sua storia"

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha poi tenuto a sottolineare che "nonostante questo, il nostro leader ha reagito con dignità e senso dello Stato. E ciò conferma che è un uomo delle istituzioni e si meriterebbe che questo fosse riconosciuto dal Paese. Però se qualcuno pensa che tutto ciò ci distoglierà dal contribuire alla messa in sicurezza dell’Italia, non conosce Berlusconi e non conosce FI”. Un’altra dimostrazione di solidarietà a Silvio Berlusconi in seguito alla richiesta di una perizia psichiatrica da parte del Tribunale di Milano nell'ambito del cosiddetto processo Ruby ter.

Richiesta nei confronti di un politico che è stato ben quattro volte presidente del Consiglio, come ha ricordato Andrea Marcucci, senatore del Pd ed ex capogruppo dem a Palazzo Madama, definendo la richiesta “eccessiva e irriguardosa” e consigliando di usare maggiore rispetto. E Marcucci di Berlusconi è sempre stato un avversario. Il senatore ha anche aggiunto che il leader di Forza Italia ha fatto bene a decidere di non sottoporsi alla perizia, da sempre convinto che non si debba cercare di sconfiggere Berlusconi nelle aule dei tribunali, ma nelle aule del Parlamento e nelle urne elettorali. Anche Giorgia Meloni, parlando dal palco della manifestazione di piazza del Popolo ha espresso come Fratelli d’Italia “la solidarietà a Silvio Berlusconi. In Italia serve riforma della giustizia vera che liberi magistratura dalle sabbie mobili delle correnti".

Renzi: "C'è stata una persecuzione"