Gelo nelle chat M5S per le dimissioni di Draghi. E spunta un post provocatorio

Le iniziali dimissioni del premier Mario Draghi hanno creato un certo stupore tra le fila del Movimento 5 Stelle, con i grillini che sono rimasti spiazzati da una decisione così netta e dai toni tanto duri usati in Consiglio dei ministri. La notizia è stata accolta con un certo "gelo" nelle chat dei parlamentari 5S: non a caso diverse fonti confermano all'Adnkronos la mancanza di commenti e reazioni dopo la mossa del premier.

La mossa del M5S

Questo dà il segno di come il Movimento credesse veramente di non innescare una crisi di governo: i 5 Stelle hanno deciso di uscire dall'Aula e di non votare la fiducia al decreto Aiuti, contando sul fatto che tutto ciò non avesse ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo. Alla fine però si è trattata di una mossa che ha spinto il presidente del Consiglio a salire al Colle per dimettersi, anche se poi il passo indietro è stato respinto dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

È in corso il Consiglio nazionale del Movimento, chiamato a fare un'analisi della situazione attuale della politica italiana. Fonti interne riferiscono che si tratterà di una discussione ampia e assai lunga, che toccherà diversi ambiti e che affronterà tutte le questioni sul tavolo. Allo stato attuale non è prevista una conferenza stampa finale di Giuseppe Conte al termine del Consiglio nazionale.

Un'altra scissione?

Beppe Grillo sembra aver approvato il pugno duro del M5S, dando un segnale positivo per sperare in una tregua momentanea all'interno del Movimento. Ma il mare in tempesta potrebbe provocare ulteriori addii tra i grillini, con una relativa fuga verso Insieme per il futuro di Luigi Di Maio.

La sensazione è che ormai Conte sia all'angolo, a prescindere dalle scelte: se continuerà a sostenere l'esecutivo potrebbe provocare l'ira dei ribelli che invece sognano di passare all'opposizione; se deciderà di rompere definitivamente con Draghi potrebbe perdere alcuni "governisti" che non condividono una crisi di governo.

Il post provocatorio

Nel frattempo non è passato inosservato un intervento sui social da parte di Gabriele Lanzi: il senatore grillino sul proprio profilo Facebook ha pubblicato la foto di uno spritz, facendo sapere che spegnerà il cellulare e che si concederà una passeggiata lungo le strade di Roma.