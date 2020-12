"Hai sentito cosa ha detto?" Spunta la "data x" per la crisi

" Presidente, lo hai sentito parlare al Senato? Renzi sta per aprire la crisi di governo. Dobbiamo prevenirne le mosse ". È questo l'allarme che due ministri hanno lanciato personalmente a Giuseppe Conte, che è stato invitato a iniziare a studiare i prossimi passi qualora Italia Viva dovesse staccare la spina e determinare la fine dell'esperienza giallorossa. Il premier però resta convinto che alcuni ritocchi al Recovery Fund, una cabina di regia più allargata e qualche poltrona da sottosegretario possano bastare per far calmare le acque. " È chiaro che non lo conosce ", lo avverte chi il fondatore di Iv lo conosce veramente bene. Non mancano gli indizi secondo cui a inizio 2021 si aprirà una crisi, così come gli stessi renziani non nascondono: " All'Epifania al film Conte bis mettiamo la parola the end ".

Il presidente del Consiglio ne parla già da tempo con i suoi consiglieri, meditando una sorta di minaccia verso chi sta continuando a mettergli il bastone tra le ruote: " Come la spiegherebbe Renzi agli italiani? ". " Non mi fido ", ha confessato a un esponente del Partito democratico. Come si legge su Quotidiano Nazionale, due ministri lealisti gli hanno consigliato di anticipare le mosse del leader di Italia Viva, magari presentandosi davanti alle Camere e chiedendo un voto di fiducia dopo aver messo tutti all'angolo con una domanda chiara: " Volete davvero assumervi il peso di far cadere il governo in piena pandemia e farlo con Salvini? ".

Cosa può succedere

Intanto Renzi, lasciandosi sfuggire una battuta con un deputato, dietro le quinte crea ancora instabilità: " Meglio stare fuori dal Parlamento che dentro questo governo ". Punta sempre sul fatto che un'eventuale rottura sarebbe più che spiegabile: non sfruttare le opportunità irripetibili del Recovery Fund sarebbe un errore tale da giustificare la crisi. " Io mi sto giocando l’osso del collo sui contenuti non su beghe politiche ", ha aggiunto ai suoi. Non potrebbero mancare comunque i colpi di scena. Attenzione infatti alla mossa a sorpresa: Italia Viva potrebbe uscire dall'esecutivo, ma per senso di responsabilità potrebbe non togliere la fiducia.