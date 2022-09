"In Germania ha fatto un altro errore". Calenda stronca Letta

A cinque giorni dal voto il Partito Democratico annaspa. Dopo una campagna elettorale incentrata sulla denigrazione dell’avversario e non sui programmi per il Paese, Enrico Letta ha cercato il sostegno della Spd, il partito dei socialdemocratici che governa in Germania. “Una vittoria della post-fascista Giorgia Meloni metterebbe l’Italia sulla strada sbagliata” , il monito di Lars Klingbeil. Un assist per tentare di destabilizzare gli elettori e, come sempre, incutere timore. Una mossa, quella del segretario dem, che ha attirato aspre critiche: anche Carlo Calenda ha biasimato senza mezzi termini l’ennesimo tentativo di aizzare partiti e stampa straniera contro il centrodestra.

Interpellato da Rtl 102.5, il frontman del Terzo polo non ha utilizzato troppi giri di parole: “Letta ha fatto un altro errore” . Calenda ha le idee chiare: non si va all’estero a prendere benedizioni di un partito di un'altra nazione e a farsi dire quel che vuoi che ti dicano. L’ex titolare del Mise ha rimarcato che il 25 settembre si terranno le elezioni italiane e vanno convinti gli italiani: “Meloni è un pericolo democratico per il Paese? Lo escludo. Meloni rappresenta un grave pericolo di incapacità di gestire il Paese” .

Un altro autogol per Letta, sempre più in difficoltà e destinato a tornare a Parigi in caso di débâcle alle urne. Suo alleato per una manciata di giorni, Calenda non ha lesinato critiche al segretario Pd e alla sua comunicazione pre-voto. Ospite di Quarta Repubblica, il leader di Azione ha aggiunto: “Letta sta facendo la peggiore campagna elettorale della storia del Partito Democratico” . Colpito e affondato.