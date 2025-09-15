Virus chikungunya, allerta nel Veronese

Cresce l'allarme per il virus Chikungunya nel Veronese con i casi di contagio che continuano a salire e una disinfestazione a tappeto organizzata dalle autorità. I contagi sono saliti a quota 46 con preoccupazione anche per le ripercussioni sugli eventi pubblici, a cominciare da sagre e feste di paese. Sono state già tre quelle annullate o sospese a causa del focolaio che si è allargato a macchia di leopardo, coinvolgendo il capoluogo, la Valpolicella, ma anche Affi e Isola della Scala, dove si è registrato l'ultimo caso di infezione. Un episodio limitato, affrontato subito con tutte le precauzioni, attivando gli interventi di disinfestazione, ma che proietta timori sulla Fiera del Riso, la grande rassegna gastronomica che sarà inaugurata venerdì prossimo, 19 settembre, e che fino al 12 ottobre attende oltre 300mila visitatori dall'Italia e dall'estero. Un eventuale focolaio potrebbe pregiudicare, almeno in parte, lo svolgimento della rassegna.

Interventi di bonifica anche a Verona e nelle altre località dove si sono registrati i contagi anche se dal Dipartimento Prevenzione del Veneto è stato confermato che quella Veronese è l'unica provincia finora colpita dal virus. Attenzione alta, anche se solo per 2 dei 46 contagiati è stato necessario il ricovero in ospedale.

Gli esperti della Regione stanno ancora cercando di chiarire l'origine del focolaio, perché è stato accertato che si tratta di tutti casi autoctoni e non a causa di reduci da viaggi all'estero in zone considerate a rischio. Si spera anche nel meteo, con il calo delle temperature che ridurrebbe l'attività dei focolai. Mentre continuano i trattamenti antilarvali e di disinfestazione per debellare le temibili zanzare che veicolano il virus.

Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di Sanità, in Italia dall'1 gennaio al 9 settembre 2025 risultano 208 casi confermati di Chikungunya: 41 casi associati a viaggi all'estero e 167 casi autoctoni, a essere colpite sono persone con una età media di 60 anni, il 47% di sesso maschile. Nessun decesso è stato registrato.