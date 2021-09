Già evacuati 2mila residenti per l'eruzione a Las Palmas

Sono già più di duemila le persone evacuata a La Palma, una delle isole dell'arcipelago spagnolo delle Canarie, dove da alcune ore è in corso un'eruzione vulcanica. Accade al parco naturale di Cumbre Vieja, nella zona di Las Manchas, una cresta vulcanica attiva sebbene dormiente sull'isola oceanica dove da una settimana si registravano innumerevoli scosse. Nella zona è già visibile un'enorme colonna di materiali vulcanici.

Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva «24 Horas», le procedure di evacuazione procedono principalmente dalla zona costiera. Anche prima dell'inizio dell'eruzione, è stato riferito che le persone con mobilità ridotta sono state trasferite per non metterle in pericolo. Come mostrano diversi filmati, la lava e una nuvola di cenere si stanno avvicinando agli edifici residenziali, dai quali i residenti locali sono già stati evacuati. Secondo i dati preliminari, al momento non risulta alcuna vittima.

Il consigliere per la sicurezza del governo di Palma, Nieves Rosa Arroyo Diaz, ha affermato che la lava scorre ora in cinque direzioni che scendono verso la zona costiera. «Abbiamo già evacuato le aree più vicine alla zona dell'eruzione. Stiamo cercando di evacuare l'intera area», ha detto. Secondo il presidente del governo delle Isole Canarie, Angel Victor Torres, non si sa quanto durerà l'eruzione.

La Cumbre Vieja de La Palma è uno dei complessi vulcanici più attivi delle Isole Canarie: due delle ultime tre eruzioni registrate sulle isole hanno avuto luogo proprio in questa zona, quella al vulcano San Juan, nel 1949, e quella alla Teneguìa, nel 1971.

Sabato è stato registrato un terremoto di magnitudo 3,2 e il Comitato Scientifico del Piano di Prevenzione del Rischio Vulcanico ha affermato che terremoti più forti «possono essere avvertiti e possono causare danni agli edifici».

Intanto la ministra della Scienza e dell'Innovazione, Diana Morant, ha posticipato il suo viaggio a La Palma e Tenerife previsto per oggi e lunedì, visti gli ultimi eventi.