Giappone, trionfa Takaichi. La lady di ferro pro Donald

Detto, fatto. La premier giapponese Sanae Takaichi (nella foto) ottiene la maggioranza assoluta alla Camera bassa, rafforzando così il suo governo e il suo ruolo. La lady di ferro vicina a Trump e alla squadra Maga lo aveva detto sin dal suo insediamento nel novembre scorso che avrebbe richiesto una conferma popolare. E ieri c'è stata.

La coalizione di governo conquista due terzi dei seggi nelle elezioni anticipate: accanto al suo Partito liberaldemocratico (Jiminto) che ha fatto la parte del leone, ecco il partner minore di coalizione, il Partito dell'innovazione giapponese.

I numeri sono impressionanti, visto che con 300 seggi ha eguagliato il primato stabilito nel 1986 sotto il governo di Yasuhiro Nakasone, che alle elezioni per le due Camere ottenne lo stesso numero di deputati.

Chi pensava ad un'esultanza scomposta è rimasto deluso: Takaichi, fedele all'aplomb thatcheriano, ha ribadito il suo mantra work work, work, annunciando che non cambierà squadra: "Il governo è stato formato solo da poco più di tre mesi. I ministri sono persone che ho scelto con convinzione e stanno lavorando con tutte le loro forze in questo momento. Non siamo in una situazione che richieda particolari modifiche".

Con questa elezione si rafforza dunque la politica di destra della premier che tra le altre cose sta scombussolando anche i piani cinesi a Taiwan, oltre che confermare in blocco il presidio atlantico nell'area indopacifica, particolarmente sensibile per vari dossier interconnessi.

Non va dimenticato che Takaichi si è caratterizzata per un approccio deciso verso la difesa della sovranità di Taipei, annunciando pubblicamente che in caso di attacco militare di Pechino contro Taiwan, sarebbe stata minacciata anche la sopravvivenza giapponese.

In questo senso vanno lette le prime parole della premier a urne chiuse, quando ha inteso lanciare un messaggio preciso, in più direzioni: "Sono sinceramente grata al presidente Donald Trump per le sue calorose parole - ha scritto su X - Non vedo l'ora di visitare la Casa Bianca questa primavera e di continuare a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti" aggiungendo che "il potenziale" della "alleanza" tra Washington e Tokyo "è illimitato" e che la relazione tra i due Paesi è "fondata su una profonda fiducia e su una stretta e forte cooperazione".